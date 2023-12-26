Сторонники оппозиции устроили шествие по центру Белграда

БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники прозападного блока "Сербия против насилия" собрались возле здания Республиканского избиркома, а затем устроили шествие по городу, сообщил корреспондент РИА Новости.Сначала митингующие перекрыли движение по улице Краля Милана. Всего пришли несколько сотен человек, они держали в руках плакаты и свистели.После небольшого митинга прозвучали призывы пройти маршем к Палате правосудия.Манифестанты прошли около полутора километров по центральным улицам Белграда. Движение транспорта было перекрыто. Около Минюста они провели еще одну акцию с требованием отпустить задержанных участников беспорядков. После этого протестующие разошлись, пообещав собраться на следующий день.Накануне вечером сторонники оппозиционного блока также провели митинг перед Республиканским избиркомом с требованием освободить задержанных участников протестов, а затем начали расходиться.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.В минувшее воскресенье представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но были заблокированы жандармерией. Полицейским пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ.По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.
БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники прозападного блока "Сербия против насилия" собрались возле здания Республиканского избиркома, а затем устроили шествие по городу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сначала митингующие перекрыли движение по улице Краля Милана. Всего пришли несколько сотен человек, они держали в руках плакаты и свистели.
После небольшого митинга прозвучали призывы пройти маршем к Палате правосудия.
Манифестанты прошли около полутора километров по центральным улицам Белграда. Движение транспорта было перекрыто. Около Минюста они провели еще одну акцию с требованием отпустить задержанных участников беспорядков. После этого протестующие разошлись, пообещав собраться на следующий день.
Накануне вечером сторонники оппозиционного блока также провели митинг перед Республиканским избиркомом с требованием освободить задержанных участников протестов, а затем начали расходиться.
В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.
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Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
В минувшее воскресенье представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но были заблокированы жандармерией. Полицейским пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ.
По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.
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