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В ФРГ арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор

В ФРГ арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор - РИА Новости, 26.12.2023

В ФРГ арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор

Еще один гражданин Таджикистана арестован в Германии в связи с делом о подготовке нападения на Кёльнский собор, сообщила во вторник полиция города. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T23:30

2023-12-26T23:30

2023-12-26T23:30

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Еще один гражданин Таджикистана арестован в Германии в связи с делом о подготовке нападения на Кёльнский собор, сообщила во вторник полиция города. Ранее во вторник Кельнский собор был закрыт для туристов из-за угрозы террористической атаки со стороны исламистов. В воскресенье газета Bild сообщала о том, что силы безопасности в Германии и Австрии провели операцию против исламистов, которые готовили террористические нападения в рождественские праздники, в том числе в Кёльнском соборе. Помимо Австрии и Германии члены террористической ячейки могли готовить нападение и в Испании. В Кёльнском соборе немецкая полиция провела обыск, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов. Несколько человек были арестованы в Вене и еще один в федеральной земле Саар на западе Германии. Издание сообщало о том, что задержанные - граждане Таджикистана, сотрудничавшие с террористической группировкой "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* (запрещена в РФ). "В связи с расследованием угрозы для Кёльнского собора полиция Кёльна провела в канун Рождества обыск в квартире Везеле силами специальных подразделений и задержала пять человек. Четверо из них были отпущены, но в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего таджика, в отношении которого были сведения, относящиеся к государственной безопасности", - говорится в заявлении полиции. Окружной суд Оберхаузена постановил об помещении гражданина Таджикистана под стражу до 7-го января.* Террористические группировки, запрещенные в России

https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html

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в мире, германия, таджикистан, исламское государство, австрия