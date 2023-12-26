В ФРГ арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор
Полиция ФРГ арестовала гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор
© AP Photo / Michael ProbstПолицейский в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Полицейский в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Еще один гражданин Таджикистана арестован в Германии в связи с делом о подготовке нападения на Кёльнский собор, сообщила во вторник полиция города.
Ранее во вторник Кельнский собор был закрыт для туристов из-за угрозы террористической атаки со стороны исламистов. В воскресенье газета Bild сообщала о том, что силы безопасности в Германии и Австрии провели операцию против исламистов, которые готовили террористические нападения в рождественские праздники, в том числе в Кёльнском соборе. Помимо Австрии и Германии члены террористической ячейки могли готовить нападение и в Испании. В Кёльнском соборе немецкая полиция провела обыск, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов. Несколько человек были арестованы в Вене и еще один в федеральной земле Саар на западе Германии. Издание сообщало о том, что задержанные - граждане Таджикистана, сотрудничавшие с террористической группировкой "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* (запрещена в РФ).
"В связи с расследованием угрозы для Кёльнского собора полиция Кёльна провела в канун Рождества обыск в квартире Везеле силами специальных подразделений и задержала пять человек. Четверо из них были отпущены, но в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего таджика, в отношении которого были сведения, относящиеся к государственной безопасности", - говорится в заявлении полиции.
Окружной суд Оберхаузена постановил об помещении гражданина Таджикистана под стражу до 7-го января.
* Террористические группировки, запрещенные в России