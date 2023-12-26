https://ria.ru/20231226/aborty-1918247192.html

Глава СПЧ выступил против запрета абортов

Глава СПЧ выступил против запрета абортов - РИА Новости, 26.12.2023

Глава СПЧ выступил против запрета абортов

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что даже полный запрет абортов не приведет к повышению рождаемости, по его мнению, запрет абортов - это ошибочное решение. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:03

2023-12-26T17:03

2023-12-26T17:03

здоровье - общество

россия

валерий фадеев

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что даже полный запрет абортов не приведет к повышению рождаемости, по его мнению, запрет абортов - это ошибочное решение. "Я не верю, что запрет абортов, даже полный запрет абортов, приведет к повышению рождаемости - не приведет… Надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу. (Запрет абортов - ред.) это ошибочное решение", - заявил Фадеев на встрече с журналистами. Кроме того, глава СПЧ отметил, что нет разницы между частными и государственными клиниками, заниматься нужно конкретными нарушениями. "Во-первых, нарушаются права этих (частных - ред.) медучреждений. Во-вторых, там предъявляют претензии, что там не выдерживают неделю тишины. Откуда мы знаем, что в государственных клиниках выдерживают… Я считаю, нет никакой разницы между клиниками государственными и частными, и надо заниматься конкретными нарушениями - в частных клиниках или в государственных", - добавил Фадеев. Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Проект поддержали в РПЦ. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года 14 декабря, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, отмечал президент, указав, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно.

https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html

https://ria.ru/20231201/fom-1913243737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, валерий фадеев, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)