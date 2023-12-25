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Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html
Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина - РИА Новости, 25.12.2023
Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
Командир батальона Александр Трошин, получивший внеочередное звание майора за освобождение Марьинки в ДНР, в сюжете в эфире Первого канала рассказал о... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T22:21
2023-12-25T22:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Командир батальона Александр Трошин, получивший внеочередное звание майора за освобождение Марьинки в ДНР, в сюжете в эфире Первого канала рассказал о телефонном звонке президента РФ Владимира Путина после взятия населенного пункта, отметив, что для него это большая честь. "Я ещё не отошел, во-первых, от боев. Когда мы освободили Марьинку в 15 часов 15 минут, и я доложил командиру бригады по радиостанции, что Марьинка перешла под полный контроль пятой бригады, у меня и тогда руки тряслись, когда я радиостанцию взял. И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь", - отметил Трошин. Президент России Владимир Путин в понедельник поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта Марьинка. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, Трошин воюет успешно и давно - фактически с начала специальной военной операции. Будучи уволенным, он добровольцем приехал в апреле прошлого года и настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина

Майор Трошин назвал звонок Путина большой честью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Командир батальона Александр Трошин, получивший внеочередное звание майора за освобождение Марьинки в ДНР, в сюжете в эфире Первого канала рассказал о телефонном звонке президента РФ Владимира Путина после взятия населенного пункта, отметив, что для него это большая честь.
"Я ещё не отошел, во-первых, от боев. Когда мы освободили Марьинку в 15 часов 15 минут, и я доложил командиру бригады по радиостанции, что Марьинка перешла под полный контроль пятой бригады, у меня и тогда руки тряслись, когда я радиостанцию взял. И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь", - отметил Трошин.
Президент России Владимир Путин в понедельник поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта Марьинка.
Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, Трошин воюет успешно и давно - фактически с начала специальной военной операции. Будучи уволенным, он добровольцем приехал в апреле прошлого года и настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца.
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Вчера, 18:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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