https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html

Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина

Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина - РИА Новости, 25.12.2023

Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина

Командир батальона Александр Трошин, получивший внеочередное звание майора за освобождение Марьинки в ДНР, в сюжете в эфире Первого канала рассказал о... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T22:21

2023-12-25T22:21

2023-12-25T22:21

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей шойгу

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Командир батальона Александр Трошин, получивший внеочередное звание майора за освобождение Марьинки в ДНР, в сюжете в эфире Первого канала рассказал о телефонном звонке президента РФ Владимира Путина после взятия населенного пункта, отметив, что для него это большая честь. "Я ещё не отошел, во-первых, от боев. Когда мы освободили Марьинку в 15 часов 15 минут, и я доложил командиру бригады по радиостанции, что Марьинка перешла под полный контроль пятой бригады, у меня и тогда руки тряслись, когда я радиостанцию взял. И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь", - отметил Трошин. Президент России Владимир Путин в понедельник поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта Марьинка. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, Трошин воюет успешно и давно - фактически с начала специальной военной операции. Будучи уволенным, он добровольцем приехал в апреле прошлого года и настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца.

https://ria.ru/20231225/marinka-1918011624.html

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россия, владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, безопасность