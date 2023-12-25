Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5 - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5 - РИА Новости, 25.12.2023
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:49
2023-12-25T06:49
междуреченск
российская академия наук
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.
https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917503221.html
междуреченск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
междуреченск, российская академия наук, происшествия, россия
Междуреченск, Российская академия наук, Происшествия, Россия
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

РАН: в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
На Камчатке произошло землетрясение
22 декабря, 15:22
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.
 
МеждуреченскРоссийская академия наукПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала