https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5 - РИА Новости, 25.12.2023

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:49

2023-12-25T06:49

2023-12-25T06:49

междуреченск

российская академия наук

происшествия

россия

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КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.

https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917503221.html

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междуреченск, российская академия наук, происшествия, россия