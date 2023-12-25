https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5 - РИА Новости, 25.12.2023
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:49
2023-12-25T06:49
2023-12-25T06:49
междуреченск
российская академия наук
происшествия
россия
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КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.
https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917503221.html
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междуреченск, российская академия наук, происшествия, россия
Междуреченск, Российская академия наук, Происшествия, Россия
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
РАН: в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5.
На Камчатке произошло землетрясение
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.