Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения
Сенатор Ковитиди: Запад спишет все промахи и неудачи по Украине на Зеленского
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что у Украины под руководством Владимира Зеленского нет будущего, он приобрел статус козла отпущения, на которого спишут все промахи, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что у Украины Зеленского нет будущего. Зеленский токсичен: ему не верят на Украине, он раздражает электорат за рубежом. Дипломатическое урегулирование, которым рано или поздно заканчиваются подобные конфликты, не подразумевает присутствие Зеленского. Усилиями американских "друзей" и британских "братьев" Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи", - сказала агентству сенатор.
Ковитиди отметила, что еще одним фатальным для Украины фактом является то, что у "основных хозяев Украины" США больше нет единодушной уверенности в необходимости поддержки киевского режима за счет средств американских налогоплательщиков.
"Бескомпромиссная борьба, развернувшаяся по данному вопросу в конгрессе США - яркое тому подтверждение. Ведущие американские политологи отмечают, что в США отчетливо проявляется антиукраинская предвыборная повестка. К США присоединились Канада, которая буквально бурлит после эсэсовских демаршей", - объяснила парламентарий.
Как следствие, добавила сенатор, у Украины больше нет финансовых, физических, военных ресурсов, чтобы удерживать линию соприкосновения с российскими войсками. "У Зеленского больше нет возможности удержать линию политического фронта как внутри страны, так и за ее пределами. Страна на грани нового стихийного майдана, который традиционно возглавят Соединенные Штаты", - резюмировала Ковитиди.