https://ria.ru/20231225/zelenskiy-1917934534.html

Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения

Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения - РИА Новости, 25.12.2023

Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения

На Западе понимают, что у Украины под руководством Владимира Зеленского нет будущего, он приобрел статус козла отпущения, на которого спишут все промахи,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:57

2023-12-25T13:57

2023-12-25T13:57

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что у Украины под руководством Владимира Зеленского нет будущего, он приобрел статус козла отпущения, на которого спишут все промахи, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что у Украины Зеленского нет будущего. Зеленский токсичен: ему не верят на Украине, он раздражает электорат за рубежом. Дипломатическое урегулирование, которым рано или поздно заканчиваются подобные конфликты, не подразумевает присутствие Зеленского. Усилиями американских "друзей" и британских "братьев" Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи", - сказала агентству сенатор. Ковитиди отметила, что еще одним фатальным для Украины фактом является то, что у "основных хозяев Украины" США больше нет единодушной уверенности в необходимости поддержки киевского режима за счет средств американских налогоплательщиков. "Бескомпромиссная борьба, развернувшаяся по данному вопросу в конгрессе США - яркое тому подтверждение. Ведущие американские политологи отмечают, что в США отчетливо проявляется антиукраинская предвыборная повестка. К США присоединились Канада, которая буквально бурлит после эсэсовских демаршей", - объяснила парламентарий. Как следствие, добавила сенатор, у Украины больше нет финансовых, физических, военных ресурсов, чтобы удерживать линию соприкосновения с российскими войсками. "У Зеленского больше нет возможности удержать линию политического фронта как внутри страны, так и за ее пределами. Страна на грани нового стихийного майдана, который традиционно возглавят Соединенные Штаты", - резюмировала Ковитиди.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

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