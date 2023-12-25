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Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zelenskiy-1917934534.html
Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения
Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения - РИА Новости, 25.12.2023
Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения
На Западе понимают, что у Украины под руководством Владимира Зеленского нет будущего, он приобрел статус козла отпущения, на которого спишут все промахи,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:57
2023-12-25T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
сша
ольга ковитиди
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что у Украины под руководством Владимира Зеленского нет будущего, он приобрел статус козла отпущения, на которого спишут все промахи, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что у Украины Зеленского нет будущего. Зеленский токсичен: ему не верят на Украине, он раздражает электорат за рубежом. Дипломатическое урегулирование, которым рано или поздно заканчиваются подобные конфликты, не подразумевает присутствие Зеленского. Усилиями американских "друзей" и британских "братьев" Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи", - сказала агентству сенатор. Ковитиди отметила, что еще одним фатальным для Украины фактом является то, что у "основных хозяев Украины" США больше нет единодушной уверенности в необходимости поддержки киевского режима за счет средств американских налогоплательщиков. "Бескомпромиссная борьба, развернувшаяся по данному вопросу в конгрессе США - яркое тому подтверждение. Ведущие американские политологи отмечают, что в США отчетливо проявляется антиукраинская предвыборная повестка. К США присоединились Канада, которая буквально бурлит после эсэсовских демаршей", - объяснила парламентарий. Как следствие, добавила сенатор, у Украины больше нет финансовых, физических, военных ресурсов, чтобы удерживать линию соприкосновения с российскими войсками. "У Зеленского больше нет возможности удержать линию политического фронта как внутри страны, так и за ее пределами. Страна на грани нового стихийного майдана, который традиционно возглавят Соединенные Штаты", - резюмировала Ковитиди.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сша, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Ольга Ковитиди, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Федерации РФ
Сенатор заявила, что Зеленский на Западе стал козлом отпущения

Сенатор Ковитиди: Запад спишет все промахи и неудачи по Украине на Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что у Украины под руководством Владимира Зеленского нет будущего, он приобрел статус козла отпущения, на которого спишут все промахи, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Вашингтоне и Брюсселе понимают, что у Украины Зеленского нет будущего. Зеленский токсичен: ему не верят на Украине, он раздражает электорат за рубежом. Дипломатическое урегулирование, которым рано или поздно заканчиваются подобные конфликты, не подразумевает присутствие Зеленского. Усилиями американских "друзей" и британских "братьев" Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи", - сказала агентству сенатор.
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Ковитиди отметила, что еще одним фатальным для Украины фактом является то, что у "основных хозяев Украины" США больше нет единодушной уверенности в необходимости поддержки киевского режима за счет средств американских налогоплательщиков.
"Бескомпромиссная борьба, развернувшаяся по данному вопросу в конгрессе США - яркое тому подтверждение. Ведущие американские политологи отмечают, что в США отчетливо проявляется антиукраинская предвыборная повестка. К США присоединились Канада, которая буквально бурлит после эсэсовских демаршей", - объяснила парламентарий.
Как следствие, добавила сенатор, у Украины больше нет финансовых, физических, военных ресурсов, чтобы удерживать линию соприкосновения с российскими войсками. "У Зеленского больше нет возможности удержать линию политического фронта как внутри страны, так и за ее пределами. Страна на грани нового стихийного майдана, который традиционно возглавят Соединенные Штаты", - резюмировала Ковитиди.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАОльга КовитидиСитуация в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФ
 
 
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