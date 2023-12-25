В Кремле оценили вероятность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ
Песков: планов по отдельной встрече Пашиняна и Алиева на саммите СНГ нет
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Планов по отдельным встречам на неформальном саммите СНГ во вторник нет, но на полях мероприятия в Санкт-Петербурге все лидеры смогут пообщаться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности проведения двусторонней встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева и трехсторонней встречи Россия-Армения Азербайджан.
Пашинян и Алиев впервые после событий 2023 года в Нагорном Карабахе соберутся вместе на полях неформального саммита СНГ в Петербурге. До настоящего времени Ереван и Баку не заявляли о планах проведения в России двусторонней встречи Пашиняна и Алиева, но саммит СНГ станет первым после событий в Карабахе многосторонним мероприятием, в котором участвуют лидеры обеих стран.
В последний раз Пашинян и Алиев встречались 15 июля в Брюсселе, эта встреча стала пятой в текущем году. В феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли их трехсторонние переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В мае, также в трехстороннем формате, Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе и в Москве, с участием Главы Евросовета Шарля Мишеля и президента России Владимира Путина соответственно. В июне в Молдавии к переговорам глав Армении и Азербайджана присоединились Шарль Мишель, а также канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.