https://ria.ru/20231225/vsm-1917904320.html

Итоги года: всем по высокоскоростной железной дороге

Итоги года: всем по высокоскоростной железной дороге - РИА Новости, 25.12.2023

Итоги года: всем по высокоскоростной железной дороге

Тема строительства в России высокоскоростных железных дорог (ВСМ), которая несколько лет то разгоралась, то затухала, в этом году вновь оказалась в повестке:... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:16

2023-12-25T12:16

2023-12-25T12:16

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тема строительства в России высокоскоростных железных дорог (ВСМ), которая несколько лет то разгоралась, то затухала, в этом году вновь оказалась в повестке: она была поднята не просто где-то в коридорных обсуждениях, а в присутствии президента России Владимира Путина, который заговорил о строительстве сразу целой сети таких магистралей в России, в ее новые регионы и даже в Минск. Россия – страна с огромными территориями, и доехать быстрее на несколько часов на поезде, конечно, хочется. Но для таких высокоскоростных поездов, которые смогут разогнаться до 400 километров в час, нужна отдельная электрифицированная двухпутная железная дорога. Сейчас таких дорог в стране нет. Чтобы их построить, нужны время и деньги. "Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными", - говорил глава РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости. Дорога двух столиц Поддержать строительство ВСМ в России в августе Путина попросил Белозеров. Произошло это на открытии движения по третьему железнодорожному Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Президент высказался за появление пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом, а также заявил о возможности строительства таких дорог из столицы через Казань в Екатеринбург, в Адлер и столицу Белоруссии. Предложил тогда же глава государства подумать и о включении в эту систему Луганска и Донецка, а в декабре он подчеркнул, что в перспективе, безусловно, будет строительство ВСМ до Луганска и Донецка. Стоимость высокоскоростной дороги между Москвой и Петербургом оценивается в 1,7 триллиона рублей. Ее планируется строить с минимальным привлечением средств госбюджета. Про это говорил и замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, и подтверждал в интервью РИА Новости глава РЖД. Среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ в Петербург, назывались группа "Синара" и "Сбер". О готовности инвестировать заявлял и основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, отмечая, что вопрос в условиях. Пока окончательные параметры проекта, в том числе финансовые, не озвучены, но Белозеров говорил РИА новости, что запуск первой в России ВСМ запланирован до 2030 года. Билет на поезд, обещал он, будет стоить чуть дороже "Сапсана". При этом время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет примерно за 4 часа. "Два часа – это зачастую поездка на машине в большом городе. Кому-то захочется съездить из Москвы в театр в Санкт-Петербурге или в Эрмитаж и потом вернуться. Это абсолютно другая модель жизни", - отмечал Белозеров в интервью РИА Новости. ВСМ – это возможность повышения мобильности населения, сокращение времени на перемещение позволяет увеличить количество поездок и их частоту, говорит РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. "Даже с учетом стоимости проезда это окажет положительное влияние и на РВП (региональный валовый продукт - ред.) и ВВП. Мобильность населения стимулирует развитие деловых связей и туристической отрасли. Обмен кадрами повышает качество управления и жизни в регионах. Развитие ВСМ формирует стабильный заказ и загрузку промышленности", - отмечает эксперт. Польза от строительства ВСМ будет не только для пассажиров, которые смогут быстрее добираться между Москвой и Санкт-Петербургом, но и для грузовых перевозок. Запуск высокоскоростных пассажирских поездов на новой линии разгрузит действующие железнодорожные пути, поясняет РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. "Если речь о главном ходе Москва – Санкт-Петербург, то вместо сегодняшней пары-тройки часов в сутки, когда движение осуществляется спокойно, появится минимум часов 10 для грузового движения", - считает эксперт. Все свое ВСМ потребуются и специальные поезда. Строить их будут в России. Разработку такого подвижного состава ведут специалисты РЖД и российской группы "Синара". Завод планируется разместить в Москве. Начало его строительства ожидается в 2024 году, а выпуск поезда в 2027 году, сообщал замгендиректора "Синары" Антон Зубихин. Россия справится с созданием собственных высокоскоростных поездов, но может при необходимости воспользоваться кооперационными связями с восточными партнерами, сообщал в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он добавлял, что, поскольку ВСМ не будет ограничиваться одной линией Москва – Санкт-Петербург, не исключено, что впоследствии к проектированию подвижного состава может быть привлечен и "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Замгендиректора ТМХ по техническому развитию Михаил Рожков сообщил РИА Новости, что компания готова участвовать в разработке поездов для ВСМ. По его словам, холдинг имеет наработки по всем ключевым компонентам таких составов. Как примерно будут выглядеть поезда для ВСМ, РЖД и "Синара" уже показывали. Однако подробную информацию об их "начинке" стороны не раскрывали. Станет ли 2024 год поворотным в старте строительства в России ВСМ, покажет время, но текущий год явно придал импульс, казалось бы, уже немного забытой теме.

https://ria.ru/20231215/vsm-1916033730.html

https://ria.ru/20231214/vsm-1915851981.html

https://ria.ru/20231215/putin-1916051342.html

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общество, экономика, россия, олег белозеров, владимир путин, валентин иванов, ржд, транспорт