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Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве - РИА Новости, 25.12.2023
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07:23 25.12.2023 (обновлено: 07:45 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/virusy-1917839506.html
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве - РИА Новости, 25.12.2023
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве
Никаких новых вирусов в Москве на данный момент нет, в детских садах и школах доминирует грипп категории А, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:23
2023-12-25T07:45
общество
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Никаких новых вирусов в Москве на данный момент нет, в детских садах и школах доминирует грипп категории А, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Никаких новых вирусов на сегодняшний день в Москве нет. Я ответственно это говорю. Почему? Потому что с этой осени мы начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Это очень глубокий популяционный скрининг по 32 группам вируса. Мы четко понимаем, какие вирусы циркулируют, что это за штаммы, какими свойствами они обладают и как они влияют на течение заболевания", - сказала Ракова.Она отметила, что, по данным последнего секвенирования, среди заболеваемости коронавирус штамма "омикроном" составляет 45% и грипп А - 40%. "Если говорить про организованные группы - детские сады и школы, - то там уже доминирует грипп категории А. Мы знаем, как с ним бороться. Он вызывает высокую температуру, но у небольшого процента людей он вызывает тяжелые осложнения, воспаление легких", - добавила заммэра.
https://ria.ru/20231225/bolezni-1917835907.html
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве

Заммэра Ракова: новые вирусы в Москве на данный момент отсутствуют

© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития МосквыЗаммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Никаких новых вирусов в Москве на данный момент нет, в детских садах и школах доминирует грипп категории А, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Никаких новых вирусов на сегодняшний день в Москве нет. Я ответственно это говорю. Почему? Потому что с этой осени мы начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Это очень глубокий популяционный скрининг по 32 группам вируса. Мы четко понимаем, какие вирусы циркулируют, что это за штаммы, какими свойствами они обладают и как они влияют на течение заболевания", - сказала Ракова.
Она отметила, что, по данным последнего секвенирования, среди заболеваемости коронавирус штамма "омикроном" составляет 45% и грипп А - 40%.
"Если говорить про организованные группы - детские сады и школы, - то там уже доминирует грипп категории А. Мы знаем, как с ним бороться. Он вызывает высокую температуру, но у небольшого процента людей он вызывает тяжелые осложнения, воспаление легких", - добавила заммэра.
Прививка от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19
06:25
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19
 
 
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