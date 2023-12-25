https://ria.ru/20231225/virusy-1917839506.html
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве - РИА Новости, 25.12.2023
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве
Никаких новых вирусов в Москве на данный момент нет, в детских садах и школах доминирует грипп категории А, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:23
2023-12-25T07:23
2023-12-25T07:45
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Никаких новых вирусов в Москве на данный момент нет, в детских садах и школах доминирует грипп категории А, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Никаких новых вирусов на сегодняшний день в Москве нет. Я ответственно это говорю. Почему? Потому что с этой осени мы начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Это очень глубокий популяционный скрининг по 32 группам вируса. Мы четко понимаем, какие вирусы циркулируют, что это за штаммы, какими свойствами они обладают и как они влияют на течение заболевания", - сказала Ракова.Она отметила, что, по данным последнего секвенирования, среди заболеваемости коронавирус штамма "омикроном" составляет 45% и грипп А - 40%. "Если говорить про организованные группы - детские сады и школы, - то там уже доминирует грипп категории А. Мы знаем, как с ним бороться. Он вызывает высокую температуру, но у небольшого процента людей он вызывает тяжелые осложнения, воспаление легких", - добавила заммэра.
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19
Заммэра Ракова заявила об отсутствии новых вирусов в Москве
Заммэра Ракова: новые вирусы в Москве на данный момент отсутствуют
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Никаких новых вирусов в Москве на данный момент нет, в детских садах и школах доминирует грипп категории А, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Никаких новых вирусов на сегодняшний день в Москве нет. Я ответственно это говорю. Почему? Потому что с этой осени мы начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Это очень глубокий популяционный скрининг по 32 группам вируса. Мы четко понимаем, какие вирусы циркулируют, что это за штаммы, какими свойствами они обладают и как они влияют на течение заболевания", - сказала Ракова.
Она отметила, что, по данным последнего секвенирования, среди заболеваемости коронавирус штамма "омикроном" составляет 45% и грипп А - 40%.
"Если говорить про организованные группы - детские сады и школы, - то там уже доминирует грипп категории А. Мы знаем, как с ним бороться. Он вызывает высокую температуру, но у небольшого процента людей он вызывает тяжелые осложнения, воспаление легких", - добавила заммэра.
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19