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В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами - РИА Новости, 25.12.2023

В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила в Европарламенте депутат от Ирландии Клэр... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:13

2023-12-25T02:13

2023-12-25T12:01

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила в Европарламенте депутат от Ирландии Клэр Дейли, выступление которой опубликовано в соцсети X."Боже мой, с такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.)... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "Нет, спасибо, фрау геноцид", — сказала Дейли.Так она прокомментировала деятельность главы ЕК, которая, по словам депутата, привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи": сперва наносила авиаудары по объектам в секторе Газа, а с конца октября приступила к наземным действиям, окружив город Газу и фактически разделив анклав на южную и северную части. По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч человек, пострадали более 53 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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