Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 25.12.2023 (обновлено: 12:01 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ursula-1917827096.html
В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами
В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами - РИА Новости, 25.12.2023
В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила в Европарламенте депутат от Ирландии Клэр... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:13
2023-12-25T12:01
в мире
цены на нефть
россия
ирландия
европа
урсула фон дер ляйен
владимир путин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907684933_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_a33405d7cb0b927b266f92482a6ade97.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила в Европарламенте депутат от Ирландии Клэр Дейли, выступление которой опубликовано в соцсети X.&quot;Боже мой, с такими &quot;защитниками демократии&quot; (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.)... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: &quot;Нет, спасибо, фрау геноцид&quot;, — сказала Дейли.Так она прокомментировала деятельность главы ЕК, которая, по словам депутата, привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи": сперва наносила авиаудары по объектам в секторе Газа, а с конца октября приступила к наземным действиям, окружив город Газу и фактически разделив анклав на южную и северную части. По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч человек, пострадали более 53 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231224/ek-1917715224.html
россия
ирландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907684933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92e411077758225058b8923a558c268d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, ирландия, европа, урсула фон дер ляйен, владимир путин, хамас, еврокомиссия, европарламент
В мире, Цены на нефть, Россия, Ирландия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ХАМАС, Еврокомиссия, Европарламент
В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

Евродепутат от Ирландии Дейли назвала главу ЕК фон дер Ляйен "фрау геноцид"

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила в Европарламенте депутат от Ирландии Клэр Дейли, выступление которой опубликовано в соцсети X.
«

"Боже мой, с такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.)... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "Нет, спасибо, фрау геноцид", — сказала Дейли.

Так она прокомментировала деятельность главы ЕК, которая, по словам депутата, привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи": сперва наносила авиаудары по объектам в секторе Газа, а с конца октября приступила к наземным действиям, окружив город Газу и фактически разделив анклав на южную и северную части. По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч человек, пострадали более 53 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Вчера, 02:55
 
В миреЦены на нефтьРоссияИрландияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинХАМАСЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала