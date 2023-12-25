https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны

"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны - РИА Новости, 25.12.2023

"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны

Тот факт, что на Украине сейчас царят мрачные настроения, отмечают практически все западные репортеры, побывавшие там. В победу над Россией уже фактически никто РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:01

аналитика

украина

нью-йорк (город)

вооруженные силы украины

петр порошенко

брюссель

евросоюз

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Тот факт, что на Украине сейчас царят мрачные настроения, отмечают практически все западные репортеры, побывавшие там. В победу над Россией уже фактически никто не верит, несмотря на постоянные заклинания официальной пропаганды. Собкор британской The Times отмечает резкий контраст с теми эмоциями, которые царили в Киеве к концу прошлого года.Сообщения с фронта пугают всех сторонников Запада. "Невыносимыми" назвал их корреспондент германского Bild Пауль Ронцхаймер. Вдумайтесь только в такой красноречивый факт, который поведал западной прессе некий офицер ВСУ, воюющий в Харьковской области: "Я даже позывных новым парням больше не даю. Большинство из них долго не живут". Можно себе представить характер боев, если к новобранцам их офицеры априори относятся как к пушечному мясу.На этом фоне западные журналисты описывают все более растущую пропасть между действительностью и бравурной украинской пропагандой. Тот же Ронцхаймер пишет: "Официальные заявления на пресс-конференциях или в интервью все меньше и меньше совпадают с реальностью". И на этом фоне особенно показательным является бегство самих пропагандистов, которые долго рисовали украинцам победные картинки с фронта, а теперь ищут любую возможность, чтобы отъехать за кордон.В ноябре о своем бегстве с Украины публично заявил один из основных глашатаев режима Зеленского — Алексей Арестович*, озвучивавший сводки о невероятных "перемогах" Украины еще до начала СВО. Уж какие только байки не рассказывал этот пропагандист о том, что "Россия вот-вот будет разгромлена". Теперь его встречают где-то на улицах Нью-Йорка.И как же моментально изменилась тональность его заявлений! На днях в интервью одному иноагенту он не моргнув глазом выдал тираду: "Украины уже нет… Эта Украина — труп! Мы сейчас находимся в ситуации: пусть мертвые хоронят своих мертвецов". Сказал это монотонно своим спокойным голосом — точно таким же, когда он рассказывал всего-то год назад: "Россия уже проиграла". Причем произнес это так, как будто он сам непричастен к превращению своей страны в "труп".А в конце минувшей недели украинские СМИ были шокированы еще одним бегством. О своем невозвращении публично объявил член украинской делегации на недавнем саммите ЕС, состоявшемся в Брюсселе, Алексей Печий. Российскому зрителю или читателю это имя мало что говорит, но на Украине его знают прекрасно. Он не сходил с экранов, поскольку был одним из ведущих круглосуточного "Телемарафона".Практически каждый день этот пропагандист выходил в эфир украинского ТВ и сообщал зрителям о невероятных "победах" Украины! "Москва будет гореть!" — пугал он недавно. "Россия уходит с левого берега Днепра!" — радовал свою публику пропагандист. "ВСУ прорвали оборону оккупантов", — заявлял он всего-то несколько недель назад. "Российские дроны атаковали территорию НАТО!" — стращал этот же ведущий западных союзников Украины. В общем, можно цитировать и цитировать эти перлы довольно примитивной и однообразной пропаганды. Что ни день, то новая сенсация!И вот Печий шокирует своих поклонников сообщением: "Я принял сложное для себя решение, и я понимаю, что на Украине меня ждет общественное осуждение". Пропагандист заявил, что остается в Европе, чтобы "продвигать украинскую повестку в западном обществе". Так сейчас называется дезертирство.Подчеркнем, что мужчинам призывного возраста выехать за пределы Украины очень сложно. Люди идут на невероятные ухищрения, чтобы вырваться из этой коллективной тюрьмы. Кто притворяется женщиной, кто пытается дать колоссальные по размерам взятки, чтобы проехать границу, кто рискует жизнью, бродя по карпатским лесам или переплывая реки, кто оформляет фиктивные браки с инвалидами или многодетными матерями. Именно потому, что знают: будучи посланными на фронт, они даже не успеют получить позывной.Если уж Петр Порошенко не смог выбраться за пределы своей страны, то шансов у менее высокопоставленных граждан Украины на это гораздо меньше. Печий нашел способ. Теперь коллеги называют его "героем Брюссельского котла" и предполагают, что в заграничные командировки украинские СМИ будут отныне отправлять в основном девушек. Все понимают, что за Печием захотят податься и другие его соратники по пропагандистскому цеху.Повторимся, бегство с Украины стало массовым явлением. Уехавший в этом году стендап-комик Андрей Щегель просто заявил: "Это выбор парней — гибнуть", а сам он предпочел "сбежать, как крыса" (в оригинале он использовал более грубый глагол). Не так давно сами украинские СМИ признавали, что из загранкомандировок не возвращается от 40 до 60 процентов дипломатов. И хоть киевский МИД горячо бросился опровергать эти данные, мало кто поверил в это опровержение: веры официальным заявлениям все меньше и меньше. И уж само собой, не прибавят этой веры случаи с бегством всех тех, кто эти официальные заявления не просто распространял, а генерировал.Украинский государственный корабль стремительно идет ко дну. Именно потому крысы бегут с этого корабля, пользуясь любыми возможностями. Что будет дальше с теми, кого они заставили поверить в несбыточные "перемоги", их совершенно не волнует. Сказано же: "Мертвые хоронят мертвых". Сидя в Нью-Йорке или Брюсселе, можно теперь спокойным голосом, не чувствуя никакой ответственности за этих мертвых, говорить правду.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html

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аналитика, украина, нью-йорк (город), вооруженные силы украины, петр порошенко, брюссель, евросоюз