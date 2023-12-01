https://ria.ru/20231201/poroshenko-1913125219.html

Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу

Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу - РИА Новости, 01.12.2023

Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в Telegram-канале, что пограничники по указанию офиса... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:16

2023-12-01T12:16

2023-12-01T13:50

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европейская солидарность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в Telegram-канале, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу.По словам политика, у него было запланировано участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне, где он планировал встретиться с членами обеих партий конгресса и добиться усиления финансовой и военной помощи Украине. В Варшаве экс-глава государства должен был обсудить разблокирование границы польскими перевозчиками."У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили... Майор (пограничслужбы. — Прим. ред.) выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского", — утверждает Порошенко. Он также заявил, что для офиса главы киевского режима боевые действия уже закончились и его команда занимается выборами, блокируя выезд лидера оппозиции. "Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", — подчеркнул бывший президент.Это далеко не первый случай, когда Порошенко и его партия выступают с критикой киевского руководства. Так, в июле депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что служба безопасности Украины зачищает информационное пространство, блокируя страницы блогеров, которые критикуют действующую власть.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, польша, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность, ирина геращенко