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Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу - РИА Новости, 01.12.2023
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12:16 01.12.2023 (обновлено: 13:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/poroshenko-1913125219.html
Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу
Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу - РИА Новости, 01.12.2023
Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу
Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в Telegram-канале, что пограничники по указанию офиса... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:16
2023-12-01T13:50
в мире
украина
сша
польша
владимир зеленский
петр порошенко
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в Telegram-канале, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу.По словам политика, у него было запланировано участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне, где он планировал встретиться с членами обеих партий конгресса и добиться усиления финансовой и военной помощи Украине. В Варшаве экс-глава государства должен был обсудить разблокирование границы польскими перевозчиками."У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили... Майор (пограничслужбы. — Прим. ред.) выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского", — утверждает Порошенко. Он также заявил, что для офиса главы киевского режима боевые действия уже закончились и его команда занимается выборами, блокируя выезд лидера оппозиции. "Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", — подчеркнул бывший президент.Это далеко не первый случай, когда Порошенко и его партия выступают с критикой киевского руководства. Так, в июле депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что служба безопасности Украины зачищает информационное пространство, блокируя страницы блогеров, которые критикуют действующую власть.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
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в мире, украина, сша, польша, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность, ирина геращенко
В мире, Украина, США, Польша, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Ирина Геращенко
Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу

Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию Зеленского

© Петр Порошенко/XПетр Порошенко во время попытки пересечь границу Украины
Петр Порошенко во время попытки пересечь границу Украины
© Петр Порошенко/X
Петр Порошенко во время попытки пересечь границу Украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в Telegram-канале, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу.
По словам политика, у него было запланировано участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне, где он планировал встретиться с членами обеих партий конгресса и добиться усиления финансовой и военной помощи Украине. В Варшаве экс-глава государства должен был обсудить разблокирование границы польскими перевозчиками.
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"У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили... Майор (пограничслужбы. — Прим. ред.) выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского", — утверждает Порошенко.
Он также заявил, что для офиса главы киевского режима боевые действия уже закончились и его команда занимается выборами, блокируя выезд лидера оппозиции.
"Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", — подчеркнул бывший президент.
Это далеко не первый случай, когда Порошенко и его партия выступают с критикой киевского руководства. Так, в июле депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что служба безопасности Украины зачищает информационное пространство, блокируя страницы блогеров, которые критикуют действующую власть.
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В миреУкраинаСШАПольшаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьИрина Геращенко
 
 
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