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СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 25.12.2023 (обновлено: 17:10 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917989208.html
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар
Непубличная политика Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта стала серьезной проблемой для Киева, пишет Advanced. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:45
2023-12-25T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Непубличная политика Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта стала серьезной проблемой для Киева, пишет Advanced."Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах", — говорится в материале.Отмечается, что предательство со стороны западных союзников, вероятно, уже происходит, но президент Владимир Зеленский этого не понимает или не готов признавать этот факт. В противном случае украинский народ мог бы обвинить во всех проблемах страны его самого, поясняется в публикации.Кроме того, автор предупреждает, что Украина не способна выстоять без поддержки Запада. Уже сейчас ее отсутствие оказывает влияние на ситуацию на передовой, а ВСУ вскоре могут начать терять позиции, добавил он.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231225/vsu-1917956259.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар

Advanced: у США есть четкий план по Украине, который приведет к ее полному краху

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Непубличная политика Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта стала серьезной проблемой для Киева, пишет Advanced.
"Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах", — говорится в материале.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Зеленский в беде". Поведение солдат ВСУ вызвало шок в США
Вчера, 15:21
Отмечается, что предательство со стороны западных союзников, вероятно, уже происходит, но президент Владимир Зеленский этого не понимает или не готов признавать этот факт. В противном случае украинский народ мог бы обвинить во всех проблемах страны его самого, поясняется в публикации.
Кроме того, автор предупреждает, что Украина не способна выстоять без поддержки Запада. Уже сейчас ее отсутствие оказывает влияние на ситуацию на передовой, а ВСУ вскоре могут начать терять позиции, добавил он.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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