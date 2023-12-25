https://ria.ru/20231225/ukraina-1917989208.html
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар
Непубличная политика Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта стала серьезной проблемой для Киева, пишет Advanced. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:45
2023-12-25T16:45
2023-12-25T17:10
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Непубличная политика Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта стала серьезной проблемой для Киева, пишет Advanced."Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах", — говорится в материале.Отмечается, что предательство со стороны западных союзников, вероятно, уже происходит, но президент Владимир Зеленский этого не понимает или не готов признавать этот факт. В противном случае украинский народ мог бы обвинить во всех проблемах страны его самого, поясняется в публикации.Кроме того, автор предупреждает, что Украина не способна выстоять без поддержки Запада. Уже сейчас ее отсутствие оказывает влияние на ситуацию на передовой, а ВСУ вскоре могут начать терять позиции, добавил он.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231225/vsu-1917956259.html
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СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар
Advanced: у США есть четкий план по Украине, который приведет к ее полному краху