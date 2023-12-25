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Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать
Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать - РИА Новости, 25.12.2023
Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать
Полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, избитого после замечания о неправильной парковке в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:15
2023-12-25T20:15
2023-12-25T20:46
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, избитого после замечания о неправильной парковке в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Двадцать второго декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО", — говорится в публикации. Сейчас полиция проводит проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Инцидент с участником спецоперации произошел неделю назад у дома № 2 в Биржевом переулке: ветеран, инвалид третьей группы, сделал замечание водителю и пассажиру Lexus, перекрывшего тротуар.Выскочившие из машины двое мужчины его избили, нанеся, по данным полиции, не менее десяти ударов. Впоследствии их задержали и поместили в СИЗО по уголовному делу о хулиганстве.
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Ленинградская область, Ломоносовский район
Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать
В Петербурге ищут людей, угрожавших матери избитого на парковке бойца СВО