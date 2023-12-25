https://ria.ru/20231225/ugrozy-1918040608.html

Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать

Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать - РИА Новости, 25.12.2023

Матери бойца СВО, избитого на парковке в Петербурге, начали угрожать

Полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, избитого после замечания о неправильной парковке в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:15

2023-12-25T20:15

2023-12-25T20:46

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

ленинградская область

ломоносовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, избитого после замечания о неправильной парковке в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Двадцать второго декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО", — говорится в публикации. Сейчас полиция проводит проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Инцидент с участником спецоперации произошел неделю назад у дома № 2 в Биржевом переулке: ветеран, инвалид третьей группы, сделал замечание водителю и пассажиру Lexus, перекрывшего тротуар.Выскочившие из машины двое мужчины его избили, нанеся, по данным полиции, не менее десяти ударов. Впоследствии их задержали и поместили в СИЗО по уголовному делу о хулиганстве.

https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

ломоносовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, ленинградская область, ломоносовский район