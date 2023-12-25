https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917861684.html
Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин
Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023
Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин
Житель Москвы, задержанный за убийство, рассказал, как зарезал двух женщин, причем одна из них дала ему отпор и ранила его. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:20
2023-12-25T10:20
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Москвы, задержанный за убийство, рассказал, как зарезал двух женщин, причем одна из них дала ему отпор и ранила его. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В минувшие выходные в Москве задержали 37-летнего мужчину, который зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. По версии следствия, после этого он нанес ножом ранения самому себе, из-за чего его пришлось госпитализировать. Позже старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что он сознался еще в одном убийстве женщины — в гостинице на востоке столицы. "Фигурант вину в совершении убийств двух женщин признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений", — говорится в релизе прокуратуры. В частности, задержанный пояснил, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой познакомился несколько недель назад. В гостиничном номере между ними вспыхнула ссора, и мужчина несколько раз ударил женщину ножом, в том числе в область лица и шеи. Обнаружив, что жертва не подает признаков жизни, он завернул тело в одеяла и полотенца, а потом поехал к другой своей знакомой на Мукомольный проезд. По его словам, с этой девушкой он тоже поссорился и набросился на нее с ножом. При этом, утверждает задержанный, девушка пыталась сопротивляться и ранила его, сам же себе он никаких телесных повреждений не причинял. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.
https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909407096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин
Мужчина рассказал, как зарезал двух женщин в Москве и одна из них дала ему отпор
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Житель Москвы, задержанный за убийство, рассказал, как зарезал двух женщин, причем одна из них дала ему отпор и ранила его. Об этом сообщили в пресс-службе
столичной прокуратуры.
В минувшие выходные в Москве задержали 37-летнего мужчину, который зарезал
25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. По версии следствия, после этого он нанес ножом ранения самому себе, из-за чего его пришлось госпитализировать. Позже старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что он сознался
еще в одном убийстве женщины — в гостинице на востоке столицы.
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"Фигурант вину в совершении убийств двух женщин признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений", — говорится в релизе прокуратуры.
В частности, задержанный пояснил, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой познакомился несколько недель назад. В гостиничном номере между ними вспыхнула ссора, и мужчина несколько раз ударил женщину ножом, в том числе в область лица и шеи. Обнаружив, что жертва не подает признаков жизни, он завернул тело в одеяла и полотенца, а потом поехал к другой своей знакомой на Мукомольный проезд.
По его словам, с этой девушкой он тоже поссорился и набросился на нее с ножом. При этом, утверждает задержанный, девушка пыталась сопротивляться и ранила его, сам же себе он никаких телесных повреждений не причинял.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.
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