https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917861684.html

Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин

Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023

Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин

Житель Москвы, задержанный за убийство, рассказал, как зарезал двух женщин, причем одна из них дала ему отпор и ранила его. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:20

2023-12-25T10:20

2023-12-25T11:11

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Москвы, задержанный за убийство, рассказал, как зарезал двух женщин, причем одна из них дала ему отпор и ранила его. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В минувшие выходные в Москве задержали 37-летнего мужчину, который зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. По версии следствия, после этого он нанес ножом ранения самому себе, из-за чего его пришлось госпитализировать. Позже старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что он сознался еще в одном убийстве женщины — в гостинице на востоке столицы. "Фигурант вину в совершении убийств двух женщин признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений", — говорится в релизе прокуратуры. В частности, задержанный пояснил, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой познакомился несколько недель назад. В гостиничном номере между ними вспыхнула ссора, и мужчина несколько раз ударил женщину ножом, в том числе в область лица и шеи. Обнаружив, что жертва не подает признаков жизни, он завернул тело в одеяла и полотенца, а потом поехал к другой своей знакомой на Мукомольный проезд. По его словам, с этой девушкой он тоже поссорился и набросился на нее с ножом. При этом, утверждает задержанный, девушка пыталась сопротивляться и ранила его, сам же себе он никаких телесных повреждений не причинял. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909407096.html

https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)