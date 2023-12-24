https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html

Мужчина зарезал девушку в центре Москвы

Мужчина зарезал девушку в центре Москвы - РИА Новости, 24.12.2023

Мужчина зарезал девушку в центре Москвы

Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:46

2023-12-24T02:46

2023-12-24T09:57

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. По информации следствия, это произошло минувшей ночью в квартире дома в Мукомольном проезде."Тридцатисемилетний мужчина <…> в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в публикации.После произошедшего мужчина ножом нанес себе телесные повреждения. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они продолжают работать на месте происшествия, в ближайшее время назначат судебные экспертизы.

https://ria.ru/20231224/napadenie-1917710726.html

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москва

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)