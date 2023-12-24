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Мужчина зарезал девушку в центре Москвы - РИА Новости, 24.12.2023
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02:46 24.12.2023 (обновлено: 09:57 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы - РИА Новости, 24.12.2023
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы
Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:46
2023-12-24T09:57
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. По информации следствия, это произошло минувшей ночью в квартире дома в Мукомольном проезде."Тридцатисемилетний мужчина &lt;…&gt; в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в публикации.После произошедшего мужчина ножом нанес себе телесные повреждения. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они продолжают работать на месте происшествия, в ближайшее время назначат судебные экспертизы.
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917710726.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы

СК: мужчина зарезал девушку в центре Москвы, а после ранил себя, возбуждено дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.
По информации следствия, это произошло минувшей ночью в квартире дома в Мукомольном проезде.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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"Тридцатисемилетний мужчина <…> в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в публикации.
После произошедшего мужчина ножом нанес себе телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они продолжают работать на месте происшествия, в ближайшее время назначат судебные экспертизы.
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