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Мужчина зарезал девушку в центре Москвы
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы - РИА Новости, 24.12.2023
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы
Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:46
2023-12-24T02:46
2023-12-24T09:57
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Житель Москвы зарезал девушку, а затем ранил ножом себя, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. По информации следствия, это произошло минувшей ночью в квартире дома в Мукомольном проезде."Тридцатисемилетний мужчина <…> в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в публикации.После произошедшего мужчина ножом нанес себе телесные повреждения. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они продолжают работать на месте происшествия, в ближайшее время назначат судебные экспертизы.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы
СК: мужчина зарезал девушку в центре Москвы, а после ранил себя, возбуждено дело