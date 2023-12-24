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Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины
Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины - РИА Новости, 24.12.2023
Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины
Задержанный за убийство девушки в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:54
2023-12-24T17:54
2023-12-24T18:23
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержанный за убийство девушки в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова в Telegram-канале."Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и наступательной позиции следователей столичного СК и оперативных служб раскрыто еще одно убийство, совершенное подозреваемым", — сказала она.По предварительным данным, мужчина убил еще одну девушку в гостинице на востоке города, добавила Иванова.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, задержанного зовут Алексей Варакин. В совершении второго убийства он признался во время работы с ним следователей.Ранее в воскресенье московский главк Следственного комитета сообщил о задержании 37-летнего мужчины, который ночью 23 декабря во время ссоры зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. После этого он нанес себе телесные повреждения. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20231224/ubiystva-1917771522.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины
СК: зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины