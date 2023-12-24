https://ria.ru/20231224/sk-1917785235.html

Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины

Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины - РИА Новости, 24.12.2023

Зарезавший девушку в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины

Задержанный за убийство девушки в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:54

2023-12-24T17:54

2023-12-24T18:23

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861933506_0:56:3441:1992_1920x0_80_0_0_9bf6b0751c18a1e98659e82fadde694a.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержанный за убийство девушки в центре Москвы признался в убийстве еще одной женщины, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова в Telegram-канале."Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и наступательной позиции следователей столичного СК и оперативных служб раскрыто еще одно убийство, совершенное подозреваемым", — сказала она.По предварительным данным, мужчина убил еще одну девушку в гостинице на востоке города, добавила Иванова.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, задержанного зовут Алексей Варакин. В совершении второго убийства он признался во время работы с ним следователей.Ранее в воскресенье московский главк Следственного комитета сообщил о задержании 37-летнего мужчины, который ночью 23 декабря во время ссоры зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. После этого он нанес себе телесные повреждения. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20231224/ubiystva-1917771522.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)