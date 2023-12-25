https://ria.ru/20231225/tseremoniya-1917948231.html

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:00

2023-12-25T15:00

2023-12-25T15:00

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

северная верфь

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", главу государства будут сопровождать министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге. Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода "Северная верфь" и в сопровождении министра обороны Шойгу и вице-премьера Мантурова он примет участие в подъеме флага на фрегате "Адмирал Головко". Также помимо этого посредством видеоконференции будет произведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", которые поступают в состав военно-морского флота России", - сообщил Песков во время общения с журналистами.

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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, северная верфь, владимир путин, общество