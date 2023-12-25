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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023
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15:00 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/tseremoniya-1917948231.html
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:00
2023-12-25T15:00
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
северная верфь
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", главу государства будут сопровождать министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге. Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода "Северная верфь" и в сопровождении министра обороны Шойгу и вице-премьера Мантурова он примет участие в подъеме флага на фрегате "Адмирал Головко". Также помимо этого посредством видеоконференции будет произведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", которые поступают в состав военно-морского флота России", - сообщил Песков во время общения с журналистами.
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, северная верфь, владимир путин, общество
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Северная верфь, Владимир Путин, Общество
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате в Петербурге

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", главу государства будут сопровождать министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге. Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода "Северная верфь" и в сопровождении министра обороны Шойгу и вице-премьера Мантурова он примет участие в подъеме флага на фрегате "Адмирал Головко". Также помимо этого посредством видеоконференции будет произведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", которые поступают в состав военно-морского флота России", - сообщил Песков во время общения с журналистами.
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РоссияСанкт-ПетербургДмитрий ПесковСеверная верфьВладимир ПутинОбщество
 
 
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