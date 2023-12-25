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В Таиланде задержали фигуранта дела о покушении на российского ресторатора - РИА Новости, 25.12.2023
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17:57 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/tailand-1918009547.html
В Таиланде задержали фигуранта дела о покушении на российского ресторатора
В Таиланде задержали фигуранта дела о покушении на российского ресторатора - РИА Новости, 25.12.2023
В Таиланде задержали фигуранта дела о покушении на российского ресторатора
Иммиграционная полиция на острове Пхукет в Таиланде задержала 53-летнего гражданина России по подозрению в организации заказного убийства другого россиянина,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:57
2023-12-25T17:57
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БАНГКОК, 25 дек – РИА Новости. Иммиграционная полиция на острове Пхукет в Таиланде задержала 53-летнего гражданина России по подозрению в организации заказного убийства другого россиянина, ресторатора Дмитрия Алейникова, сообщает в социальных сетях отдел иммиграционной полиции Таиланда по международном аэропорту острова Пхукет. "Сегодня, 25 декабря, около 10.30 сотрудниками отдела иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет и отдела розыска иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет совместно с сотрудниками отдела полиции района Ченг Тхале был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления, или поощрении других лиц к совершению преступления (заказ убийства господина Дмитрия Алейникова). Подозреваемый был доставлен из зоны прилета международного аэропорта Пхукета в отдел полиции района Ченг Тхале для проведения дальнейших процедур в соответствии с законом", - говорится в сообщении иммиграционной полиции. Имя и фамилия задержанного не называются. Полицейские разместили фотографии задержанного вместе с задержавшими его офицерами полиции, однако лицо мужчины на фотографиях полностью закрыто. На жизнь Дмитрия Алейникова, создателя и владельца нескольких ресторанов на острове Пхукет, было совершено покушение 7 июня 2023 года. Нападавший выстрелил четыре раза в бизнесмена через лобовое стекло его припаркованного автомобиля. Россиянин выжил, ему сделали операцию по извлечению пуль. На следующий день после покушения при попытке улететь из международного аэропорта Пхукета в Москву был арестован предполагаемый исполнитель, гражданин Казахстана, однако следствие после этого ареста не сообщало СМИ никаких подробностей расследования.
https://ria.ru/20230813/tailand-1889822385.html
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пхукет (остров), таиланд, россия, в мире
Пхукет (остров), Таиланд, Россия, В мире
В Таиланде задержали фигуранта дела о покушении на российского ресторатора

На Пхукете задержан предполагаемый заказчик покушения на ресторатора из России

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 дек – РИА Новости. Иммиграционная полиция на острове Пхукет в Таиланде задержала 53-летнего гражданина России по подозрению в организации заказного убийства другого россиянина, ресторатора Дмитрия Алейникова, сообщает в социальных сетях отдел иммиграционной полиции Таиланда по международном аэропорту острова Пхукет.
"Сегодня, 25 декабря, около 10.30 сотрудниками отдела иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет и отдела розыска иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет совместно с сотрудниками отдела полиции района Ченг Тхале был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления, или поощрении других лиц к совершению преступления (заказ убийства господина Дмитрия Алейникова). Подозреваемый был доставлен из зоны прилета международного аэропорта Пхукета в отдел полиции района Ченг Тхале для проведения дальнейших процедур в соответствии с законом", - говорится в сообщении иммиграционной полиции. Имя и фамилия задержанного не называются.
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Полицейские разместили фотографии задержанного вместе с задержавшими его офицерами полиции, однако лицо мужчины на фотографиях полностью закрыто.
На жизнь Дмитрия Алейникова, создателя и владельца нескольких ресторанов на острове Пхукет, было совершено покушение 7 июня 2023 года. Нападавший выстрелил четыре раза в бизнесмена через лобовое стекло его припаркованного автомобиля. Россиянин выжил, ему сделали операцию по извлечению пуль.
На следующий день после покушения при попытке улететь из международного аэропорта Пхукета в Москву был арестован предполагаемый исполнитель, гражданин Казахстана, однако следствие после этого ареста не сообщало СМИ никаких подробностей расследования.
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