https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html

В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии

В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии - РИА Новости, 25.12.2023

В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии

Калининский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о действиях армии в ходе... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:21

2023-12-25T16:21

2023-12-25T16:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Калининский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд применил к Петровой принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что это первое в Петербурге подобное решение по делу по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В психиатрическом стационаре ей предстоит провести как минимум полгода. Петрову арестовали в мае 2022 года, своей вины она тогда не признала. По информации онлайн-здания "Фонтанка", Петрова в марте 2022 года на своей странице в соцсети сделала несколько репостов и записей, касавшихся СВО. В ходе следствия Петровой была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала ее невменяемой, неспособной осознавать свои действия.

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происшествия, санкт-петербург, россия