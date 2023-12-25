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В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 25.12.2023 (обновлено: 16:23 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии - РИА Новости, 25.12.2023
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии
Калининский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о действиях армии в ходе... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:21
2023-12-25T16:23
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Калининский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд применил к Петровой принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что это первое в Петербурге подобное решение по делу по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В психиатрическом стационаре ей предстоит провести как минимум полгода. Петрову арестовали в мае 2022 года, своей вины она тогда не признала. По информации онлайн-здания "Фонтанка", Петрова в марте 2022 года на своей странице в соцсети сделала несколько репостов и записей, касавшихся СВО. В ходе следствия Петровой была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала ее невменяемой, неспособной осознавать свои действия.
https://ria.ru/20231222/prigovor-1917524679.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии

Суд отправил жительницу Петербурга на лечение в психбольницу за фейки об армии

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Калининский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«
"Суд применил к Петровой принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что это первое в Петербурге подобное решение по делу по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
В психиатрическом стационаре ей предстоит провести как минимум полгода.
Петрову арестовали в мае 2022 года, своей вины она тогда не признала.
По информации онлайн-здания "Фонтанка", Петрова в марте 2022 года на своей странице в соцсети сделала несколько репостов и записей, касавшихся СВО. В ходе следствия Петровой была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала ее невменяемой, неспособной осознавать свои действия.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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