https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1918018224.html
Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск
Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск - РИА Новости, 25.12.2023
Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск
Российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор после освобождения Марьинки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:31
2023-12-25T18:31
2023-12-25T18:33
специальная военная операция на украине
безопасность
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донецкая народная республика
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор после освобождения Марьинки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. "Взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения... Вот взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск
Путин: взятие Марьинки в ДНР расширит оперативный простор для ВС РФ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор после освобождения Марьинки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
"Взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения... Вот взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", - сказал Путин.
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