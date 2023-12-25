https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1918018224.html

Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск

Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск - РИА Новости, 25.12.2023

Путин рассказал о значении освобождения Марьинки для российских войск

Российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор после освобождения Марьинки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:31

2023-12-25T18:31

2023-12-25T18:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор после освобождения Марьинки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. "Взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения... Вот взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

россия

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безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу