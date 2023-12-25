https://ria.ru/20231225/shoygu-1918014198.html

При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу

При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу - РИА Новости, 25.12.2023

При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу

При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:11

2023-12-25T18:11

2023-12-25T18:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", – доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть Парада Победы на Красной площади в Москве.Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

россия

донецкая народная республика

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Доклад Шойгу об освобождении Марьинки Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике, доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. 2023-12-25T18:11 true PT0M52S

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россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин