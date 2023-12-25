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При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 25.12.2023 (обновлено: 18:29 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/shoygu-1918014198.html
При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу
При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу - РИА Новости, 25.12.2023
При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу
При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:11
2023-12-25T18:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", – доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть Парада Победы на Красной площади в Москве.Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Доклад Шойгу об освобождении Марьинки
Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике, доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин
При освобождении Марьинки отличились военные 150-й дивизии, сообщил Шойгу

Шойгу: при освобождении Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", – доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.
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150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть Парада Победы на Красной площади в Москве.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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