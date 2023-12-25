Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных и разошлись

БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" потребовали освободить задержанных накануне участников протестов, а затем начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня днем несколько сотен студентов заблокировали движение перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Затем они поднялись на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша, где расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства. Манифестанты требовали от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.Около 18:00 (20:00 мск) митингующие в восьмой раз собрались перед зданием Республиканской избирательной комиссией (РИК) и перекрыли улицу Краля Милана.Примерно через час особо активные манифестанты призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города и потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна прошла несколько кварталов по центру Белграда до улицы 29 ноября. В итоге организаторы заявили, что не получили информации о местонахождении задержанных. Адвокаты блока "Сербия против насилия" намерены составить и направить в МВД страны соответствующие запросы.Следующую акцию протеста они назначили на вечер вторника. После этого толпа начала расходиться. В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала митингующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" потребовали освободить задержанных накануне участников протестов, а затем начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня днем несколько сотен студентов заблокировали движение перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Затем они поднялись на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша, где расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства. Манифестанты требовали от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.
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Около 18:00 (20:00 мск) митингующие в восьмой раз собрались перед зданием Республиканской избирательной комиссией (РИК) и перекрыли улицу Краля Милана.
Примерно через час особо активные манифестанты призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города и потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна прошла несколько кварталов по центру Белграда до улицы 29 ноября.
В итоге организаторы заявили, что не получили информации о местонахождении задержанных. Адвокаты блока "Сербия против насилия" намерены составить и направить в МВД страны соответствующие запросы.
Следующую акцию протеста они назначили на вечер вторника. После этого толпа начала расходиться.
В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
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Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала митингующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.
По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
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