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Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции - РИА Новости, 25.12.2023
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22:00 25.12.2023 (обновлено: 22:01 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/serbiya-1918054267.html
Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции
Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции - РИА Новости, 25.12.2023
Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции
Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия", протестующие против результатов выборов 17 декабря, отправились шествием к управлению полиции Белграда,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T22:00
2023-12-25T22:01
беспорядки в белграде
в мире
белград (город)
сербия
россия
нато
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия", протестующие против результатов выборов 17 декабря, отправились шествием к управлению полиции Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Днем в понедельник несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Затем они блокировали прилегающую улицу Кнеза Милоша, на которой расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой – разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Около 18.00 (20.00 мск) протестующие в восьмой раз собрались перед зданием республиканского избиркома и перекрыли улицу Краля Милана в центре столицы. В отличие от предыдущего дня собралось в несколько раз меньше демонстрантов, не было импровизированной сцены, из толпы не бросали яйца, помидоры и бутылки в здание избиркома. Демонстранты издавали шум с помощью свистков и дудок и выкрикивали оскорбительные лозунги. Около 19.00 (21.00 мск) особо активные протестующие призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города, чтобы потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна идет несколько кварталов по центру города до улицы 29 ноября, где расположено управление полиции. Движение по маршруту перекрыто, толпа свистит и неодобрительно кричит. В воскресенье сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки, они перекрыли улицу в центре Белграда, заняли крыльцо перед городской скупщиной, били стекла и кидали брусчатку в двери и окна парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером полиция за несколько минут разогнала протестовавших, очистив площадь от них, и выставила оцепление. По данным МВД, при беспорядках у скупщины восемь полицейских получили травмы, были задержаны 38 участников протестов, которых подозревают "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". Президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что беспорядки в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он отметил, что власти защитят порядок. Вучич также поблагодарил партнерские спецслужбы других стран, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По его словам, у скупщины собрались около 2,5 тысяч человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html
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беспорядки в белграде, в мире, белград (город), сербия, россия, нато
Беспорядки в Белграде, В мире, Белград (город), Сербия, Россия, НАТО
Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции

Протестующие в Белграде студенты отправились шествием к управлению полиции

© AP Photo / Darko VojinovicБеспорядки в Белграде
Беспорядки в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Беспорядки в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия", протестующие против результатов выборов 17 декабря, отправились шествием к управлению полиции Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Днем в понедельник несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Затем они блокировали прилегающую улицу Кнеза Милоша, на которой расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой – разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии
Вчера, 14:56
Около 18.00 (20.00 мск) протестующие в восьмой раз собрались перед зданием республиканского избиркома и перекрыли улицу Краля Милана в центре столицы. В отличие от предыдущего дня собралось в несколько раз меньше демонстрантов, не было импровизированной сцены, из толпы не бросали яйца, помидоры и бутылки в здание избиркома. Демонстранты издавали шум с помощью свистков и дудок и выкрикивали оскорбительные лозунги.
Около 19.00 (21.00 мск) особо активные протестующие призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города, чтобы потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна идет несколько кварталов по центру города до улицы 29 ноября, где расположено управление полиции. Движение по маршруту перекрыто, толпа свистит и неодобрительно кричит.
В воскресенье сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки, они перекрыли улицу в центре Белграда, заняли крыльцо перед городской скупщиной, били стекла и кидали брусчатку в двери и окна парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
Поздно вечером полиция за несколько минут разогнала протестовавших, очистив площадь от них, и выставила оцепление. По данным МВД, при беспорядках у скупщины восемь полицейских получили травмы, были задержаны 38 участников протестов, которых подозревают "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что беспорядки в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он отметил, что власти защитят порядок. Вучич также поблагодарил партнерские спецслужбы других стран, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По его словам, у скупщины собрались около 2,5 тысяч человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках.
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии
Вчера, 14:58
 
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