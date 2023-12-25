https://ria.ru/20231225/serbiya-1918054267.html

Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции

Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции - РИА Новости, 25.12.2023

Протестующие в Белграде отправились к управлению полиции

Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия", протестующие против результатов выборов 17 декабря, отправились шествием к управлению полиции Белграда,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T22:00

2023-12-25T22:00

2023-12-25T22:01

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия", протестующие против результатов выборов 17 декабря, отправились шествием к управлению полиции Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Днем в понедельник несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Затем они блокировали прилегающую улицу Кнеза Милоша, на которой расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой – разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Около 18.00 (20.00 мск) протестующие в восьмой раз собрались перед зданием республиканского избиркома и перекрыли улицу Краля Милана в центре столицы. В отличие от предыдущего дня собралось в несколько раз меньше демонстрантов, не было импровизированной сцены, из толпы не бросали яйца, помидоры и бутылки в здание избиркома. Демонстранты издавали шум с помощью свистков и дудок и выкрикивали оскорбительные лозунги. Около 19.00 (21.00 мск) особо активные протестующие призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города, чтобы потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна идет несколько кварталов по центру города до улицы 29 ноября, где расположено управление полиции. Движение по маршруту перекрыто, толпа свистит и неодобрительно кричит. В воскресенье сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки, они перекрыли улицу в центре Белграда, заняли крыльцо перед городской скупщиной, били стекла и кидали брусчатку в двери и окна парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером полиция за несколько минут разогнала протестовавших, очистив площадь от них, и выставила оцепление. По данным МВД, при беспорядках у скупщины восемь полицейских получили травмы, были задержаны 38 участников протестов, которых подозревают "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". Президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что беспорядки в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он отметил, что власти защитят порядок. Вучич также поблагодарил партнерские спецслужбы других стран, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По его словам, у скупщины собрались около 2,5 тысяч человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html

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беспорядки в белграде, в мире, белград (город), сербия, россия, нато