https://ria.ru/20231225/serbiya-1918028201.html

В Госдуме предположили, кто стоит за беспорядками в Сербии

В Госдуме предположили, кто стоит за беспорядками в Сербии - РИА Новости, 25.12.2023

В Госдуме предположили, кто стоит за беспорядками в Сербии

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев назвали центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британскую спецслужбу МИ-6 продюсерами... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:04

2023-12-25T19:04

2023-12-25T19:04

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адальби шхагошев

госдума рф

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев назвали центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британскую спецслужбу МИ-6 продюсерами событий в Сербии. "Продюсерами событий в Сербии являются ЦРУ и МИ-6. Мы видим отработанную технологию, когда тему публично разогревают конгрессмены США, заранее прогнозируя нелигитимность выборов. Американцы все еще не понимают, что будут получать бумеранги от спецслужб стран, где провоцируют цветные революции, как, например, долгие протесты в Париже или поход на Белый дом в Вашингтоне не так давно", - сказал он РИА Новости. Ранее сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, адальби шхагошев, госдума рф