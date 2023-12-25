https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html

Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово

Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово - РИА Новости, 25.12.2023

Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:30

2023-12-25T16:30

2023-12-25T16:33

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александр боцан-харченко

белград (город)

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии, заявил сербский МИД.Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник проинформировал на встрече посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии, о чем сообщил в соцсетях.Около полудня посла России принял в здании МИД первый вице-премьер Дачич. После рукопожатия и протокольной съемки встреча продолжена за закрытыми дверями, без заявлений для СМИ.На встрече российский дипломат вручил главе сербской дипломатии поздравления (телеграмму) от главы МИД РФ Сергея Лаврова с предстоящими Новым Годом и Рождеством."Состоялся обмен мнениями о важнейших темах, представляющих взаимный интерес, как и дальнейшем сотрудничестве на международном плане. Министр Дачич и в этот раз высказал благодарность за решительную и последовательную поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии", - сообщило сербское внешнеполитическое ведомство.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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в мире, сербия, косово, россия, беспорядки в белграде, александр вучич, александр боцан-харченко, белград (город)