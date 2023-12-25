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Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово - РИА Новости, 25.12.2023
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16:30 25.12.2023 (обновлено: 16:33 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html
Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово
Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово - РИА Новости, 25.12.2023
Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:30
2023-12-25T16:33
в мире
сербия
косово
россия
беспорядки в белграде
александр вучич
александр боцан-харченко
белград (город)
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии, заявил сербский МИД.Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник проинформировал на встрече посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии, о чем сообщил в соцсетях.Около полудня посла России принял в здании МИД первый вице-премьер Дачич. После рукопожатия и протокольной съемки встреча продолжена за закрытыми дверями, без заявлений для СМИ.На встрече российский дипломат вручил главе сербской дипломатии поздравления (телеграмму) от главы МИД РФ Сергея Лаврова с предстоящими Новым Годом и Рождеством."Состоялся обмен мнениями о важнейших темах, представляющих взаимный интерес, как и дальнейшем сотрудничестве на международном плане. Министр Дачич и в этот раз высказал благодарность за решительную и последовательную поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии", - сообщило сербское внешнеполитическое ведомство.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
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в мире, сербия, косово, россия, беспорядки в белграде, александр вучич, александр боцан-харченко, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, Россия, Беспорядки в Белграде, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Белград (город)
Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово

Глава МИД Сербии Дачич поблагодарил посла РФ Боцан-Харченко за позицию по Косово

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии, заявил сербский МИД.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник проинформировал на встрече посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии, о чем сообщил в соцсетях.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии
Вчера, 14:56
Около полудня посла России принял в здании МИД первый вице-премьер Дачич. После рукопожатия и протокольной съемки встреча продолжена за закрытыми дверями, без заявлений для СМИ.
На встрече российский дипломат вручил главе сербской дипломатии поздравления (телеграмму) от главы МИД РФ Сергея Лаврова с предстоящими Новым Годом и Рождеством.
"Состоялся обмен мнениями о важнейших темах, представляющих взаимный интерес, как и дальнейшем сотрудничестве на международном плане. Министр Дачич и в этот раз высказал благодарность за решительную и последовательную поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии", - сообщило сербское внешнеполитическое ведомство.
Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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В миреСербияКосовоРоссияБеспорядки в БелградеАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоБелград (город)
 
 
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