Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии

БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят, дудят в дудки и стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей. Около 13.30 (15.30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположен с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой - разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся по оценкам корреспондента РИА Новости менее тысячи человек, большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста. Ранее активисты движения "Студенты против насилия" потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах. В случае невыполнения их требований до понедельника 25 декабря они пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы, не уточняя каких именно "по соображениям безопасности". По запросу Республиканской избирательной комиссии МВД и министерство госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией",а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности. По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
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Беспорядки в Белграде, Александр Вучич, Белград (город), Сербия, Ана Брнабич, Россия, В мире, НАТО
Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии
Протестующие студенты заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят, дудят в дудки и стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей.
Около 13.30 (15.30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположен с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой - разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся по оценкам корреспондента РИА Новости менее тысячи человек, большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста.
Ранее активисты движения "Студенты против насилия" потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах. В случае невыполнения их требований до понедельника 25 декабря они пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы, не уточняя каких именно "по соображениям безопасности".
По запросу Республиканской избирательной комиссии МВД и министерство госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.
Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией",а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.
По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции
24 декабря, 15:07
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
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