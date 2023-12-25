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Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии - РИА Новости, 25.12.2023
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16:13 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917972902.html
Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии
Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии - РИА Новости, 25.12.2023
Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:13
2023-12-25T16:13
беспорядки в белграде
александр вучич
белград (город)
сербия
ана брнабич
россия
в мире
нато
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят, дудят в дудки и стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей. Около 13.30 (15.30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположен с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой - разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся по оценкам корреспондента РИА Новости менее тысячи человек, большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста. Ранее активисты движения "Студенты против насилия" потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах. В случае невыполнения их требований до понедельника 25 декабря они пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы, не уточняя каких именно "по соображениям безопасности". По запросу Республиканской избирательной комиссии МВД и министерство госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией",а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности. По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html
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Акция протеста в Белграде
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беспорядки в белграде, александр вучич, белград (город), сербия, ана брнабич, россия, в мире, нато
Беспорядки в Белграде, Александр Вучич, Белград (город), Сербия, Ана Брнабич, Россия, В мире, НАТО
Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии

Протестующие студенты заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят, дудят в дудки и стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
Около 13.30 (15.30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположен с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой - разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся по оценкам корреспондента РИА Новости менее тысячи человек, большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста.
Ранее активисты движения "Студенты против насилия" потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах. В случае невыполнения их требований до понедельника 25 декабря они пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы, не уточняя каких именно "по соображениям безопасности".
По запросу Республиканской избирательной комиссии МВД и министерство госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.
© РИА НовостиАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде
© РИА Новости
Акция протеста в Белграде
Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией",а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.
По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции
24 декабря, 15:07
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии
Вчера, 14:58
 
Беспорядки в БелградеАлександр ВучичБелград (город)СербияАна БрнабичРоссияВ миреНАТО
 
 
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