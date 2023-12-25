https://ria.ru/20231225/serbiya-1917972902.html

Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии

Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии - РИА Новости, 25.12.2023

Протестующие заблокировали улицу перед зданием МИД Сербии

Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:13

2023-12-25T16:13

2023-12-25T16:13

беспорядки в белграде

александр вучич

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу перед зданием МИД в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен студентов собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят, дудят в дудки и стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей. Около 13.30 (15.30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположен с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой - разрушенные бомбардировками НАТО здания генштаба и минобороны, иностранные посольства. Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся по оценкам корреспондента РИА Новости менее тысячи человек, большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста. Ранее активисты движения "Студенты против насилия" потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах. В случае невыполнения их требований до понедельника 25 декабря они пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы, не уточняя каких именно "по соображениям безопасности". По запросу Республиканской избирательной комиссии МВД и министерство госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией",а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности. По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html

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беспорядки в белграде, александр вучич, белград (город), сербия, ана брнабич, россия, в мире, нато