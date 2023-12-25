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Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда - РИА Новости, 25.12.2023
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15:12 25.12.2023 (обновлено: 17:18 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917951393.html
Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда
Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда - РИА Новости, 25.12.2023
Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда
Несогласные с результатами выборов 17 декабря в Сербии заблокировали улицы перед зданиями МИД и Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:12
2023-12-25T17:18
в мире
сербия
беспорядки в белграде
белград (город)
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Несогласные с результатами выборов 17 декабря в Сербии заблокировали улицы перед зданиями МИД и Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, сообщил корреспондент РИА Новости.В понедельник на улицы сербской столицы вышли активисты движения, которое называет себя "Студенты против насилия". Они требуют от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.Около 11:00 (13:00 мск) несколько сотен протестующих собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре столицы и остановили движение. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят и стучат в кастрюли, скандируют антиправительственные лозунги. Примерно в 13:30 (15:30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства.Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся, по оценкам корреспондента РИА Новости, менее тысячи человек. Большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста.По запросу избиркома МВД и Министерства госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич продемонстрировал ущерб, который был нанесен столице участниками беспорядков в воскресенье, назвав происходящее "майданизацией".Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.Премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках. По данным МВД, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html
https://ria.ru/20200713/1574271482.html
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РИА Новости
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Акция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде
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в мире, сербия, беспорядки в белграде, белград (город)
В мире, Сербия, Беспорядки в Белграде, Белград (город)
Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда

В Белграде протестующие перекрыли улицу у здания госуправления

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Несогласные с результатами выборов 17 декабря в Сербии заблокировали улицы перед зданиями МИД и Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, сообщил корреспондент РИА Новости.
В понедельник на улицы сербской столицы вышли активисты движения, которое называет себя "Студенты против насилия". Они требуют от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.
Около 11:00 (13:00 мск) несколько сотен протестующих собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре столицы и остановили движение. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят и стучат в кастрюли, скандируют антиправительственные лозунги.
Примерно в 13:30 (15:30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства.
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии
Вчера, 14:58
Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся, по оценкам корреспондента РИА Новости, менее тысячи человек. Большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста.
По запросу избиркома МВД и Министерства госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.
В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
13 июля 2020, 13:14
Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич продемонстрировал ущерб, который был нанесен столице участниками беспорядков в воскресенье, назвав происходящее "майданизацией".
Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.
Премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках.
По данным МВД, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
 
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