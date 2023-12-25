https://ria.ru/20231225/serbiya-1917951393.html

Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда

Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда - РИА Новости, 25.12.2023

Протестующие заблокировали две улицы в центре Белграда

Несогласные с результатами выборов 17 декабря в Сербии заблокировали улицы перед зданиями МИД и Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:12

2023-12-25T15:12

2023-12-25T17:18

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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Несогласные с результатами выборов 17 декабря в Сербии заблокировали улицы перед зданиями МИД и Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, сообщил корреспондент РИА Новости.В понедельник на улицы сербской столицы вышли активисты движения, которое называет себя "Студенты против насилия". Они требуют от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.Около 11:00 (13:00 мск) несколько сотен протестующих собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре столицы и остановили движение. Они принесли плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба", свистят и стучат в кастрюли, скандируют антиправительственные лозунги. Примерно в 13:30 (15:30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша. На ней расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства.Полиция не вмешивается в происходящее, толпа расступилась и пропустила машину скорой помощи. Всего собравшихся, по оценкам корреспондента РИА Новости, менее тысячи человек. Большинство из них студенты, но есть и граждане среднего и пожилого возраста.По запросу избиркома МВД и Министерства госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич продемонстрировал ущерб, который был нанесен столице участниками беспорядков в воскресенье, назвав происходящее "майданизацией".Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.Премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках. По данным МВД, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html

https://ria.ru/20200713/1574271482.html

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в мире, сербия, беспорядки в белграде, белград (город)