В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Беспорядки в Сербии пытаются спровоцировать третьи силы, в том числе из-за рубежа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что наблюдатели не фиксировали на выборах каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение их легитимность. "Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде", — сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что все происходящее — это исключительно внутреннее дело Сербии, и в Кремле не сомневаются, что сербское руководство способно обеспечить безопасность в стране."Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Нас объединяет общее историческое и культурное наследие, мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими", — заключил Песков.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне назвал эти протесты попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета и пообещал, что власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.
"Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде", — сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что все происходящее — это исключительно внутреннее дело Сербии, и в Кремле не сомневаются, что сербское руководство способно обеспечить безопасность в стране.
"Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Нас объединяет общее историческое и культурное наследие, мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими", — заключил Песков.
В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне назвал эти протесты попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета и пообещал, что власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.
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