https://ria.ru/20231225/serbiya-1917929893.html

На протестах в Сербии задержали около 40 человек

На протестах в Сербии задержали около 40 человек - РИА Новости, 25.12.2023

На протестах в Сербии задержали около 40 человек

На протестах оппозиции перед скупщиной (администрацией) Белграда в ночь на понедельник пострадали 8 полицейских, в связи с беспорядками задержаны 38 человек,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:42

2023-12-25T13:42

2023-12-25T13:57

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сербия

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. На протестах оппозиции перед скупщиной (администрацией) Белграда в ночь на понедельник пострадали 8 полицейских, в связи с беспорядками задержаны 38 человек, заявило МВД Сербии."При попытке войти силой в скупщину Белграда травмы получили восемь полицейских, 38 человек привлечены к ответственности по уголовной статье "призыв к насильственному свержению конституционного порядка и насильственные действия на спортивном мероприятии или массовом собрании"", - сообщила пресс-служба МВД.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете протестов перед администрацией Белграда поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917858626.html

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в мире, сербия, беспорядки в белграде, белград (город)