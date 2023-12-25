У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24"."Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идут со стороны Запада, у него неопровержимые", — рассказал дипломат после встречи с сербским лидером.По его словам, протесты в Сербии организованы и проводятся по принципам и технологиям "майданных революций". Запад намерен привести к власти в стране оппозиционные силы, но, как отметил посол, "никакие майданные цели и схемы не пройдут" благодаря противодействию подобным акциям."Все недовольство и попытка раскачать власть Вучича в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям", — подчеркнул Боцан-Харченко.Посол добавил, что на сегодняшней встрече с Вучичем обсудил не только протесты оппозиции в Белграде, но и сотрудничество России и Сербии. Это показывает, что сербский лидер смотрит в будущее даже в сложившейся ситуации, отметил Боцан-Харченко.Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.Накануне поздно вечером силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 участников беспорядков.Глава государства в обращении к нации заявил, что протесты в Белграде — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
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"Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идут со стороны Запада, у него неопровержимые", — рассказал дипломат после встречи с сербским лидером.
По его словам, протесты в Сербии организованы и проводятся по принципам и технологиям "майданных революций". Запад намерен привести к власти в стране оппозиционные силы, но, как отметил посол, "никакие майданные цели и схемы не пройдут" благодаря противодействию подобным акциям.
"Все недовольство и попытка раскачать власть Вучича в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям", — подчеркнул Боцан-Харченко.
Посол добавил, что на сегодняшней встрече с Вучичем обсудил не только протесты оппозиции в Белграде, но и сотрудничество России и Сербии. Это показывает, что сербский лидер смотрит в будущее даже в сложившейся ситуации, отметил Боцан-Харченко.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.
Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках
Вчера, 01:59
Накануне поздно вечером силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 участников беспорядков.
Глава государства в обращении к нации заявил, что протесты в Белграде — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
И. о. мэра Белграда показал ущерб, нанесенный демонстрантами
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