https://ria.ru/20231225/serbiya-1917921496.html

У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России

У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России - РИА Новости, 25.12.2023

У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России

Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:06

2023-12-25T13:06

2023-12-25T15:23

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александр боцан-харченко

белград (город)

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24"."Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идут со стороны Запада, у него неопровержимые", — рассказал дипломат после встречи с сербским лидером.По его словам, протесты в Сербии организованы и проводятся по принципам и технологиям "майданных революций". Запад намерен привести к власти в стране оппозиционные силы, но, как отметил посол, "никакие майданные цели и схемы не пройдут" благодаря противодействию подобным акциям."Все недовольство и попытка раскачать власть Вучича в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям", — подчеркнул Боцан-Харченко.Посол добавил, что на сегодняшней встрече с Вучичем обсудил не только протесты оппозиции в Белграде, но и сотрудничество России и Сербии. Это показывает, что сербский лидер смотрит в будущее даже в сложившейся ситуации, отметил Боцан-Харченко.Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.Накануне поздно вечером силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 участников беспорядков.Глава государства в обращении к нации заявил, что протесты в Белграде — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917825999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, белград (город), беспорядки в белграде