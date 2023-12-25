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У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России - РИА Новости, 25.12.2023
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13:06 25.12.2023 (обновлено: 15:23 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917921496.html
У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России
У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России - РИА Новости, 25.12.2023
У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России
Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:06
2023-12-25T15:23
в мире
россия
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
белград (город)
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идут со стороны Запада, у него неопровержимые&quot;, — рассказал дипломат после встречи с сербским лидером.По его словам, протесты в Сербии организованы и проводятся по принципам и технологиям "майданных революций". Запад намерен привести к власти в стране оппозиционные силы, но, как отметил посол, "никакие майданные цели и схемы не пройдут" благодаря противодействию подобным акциям."Все недовольство и попытка раскачать власть Вучича в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям", — подчеркнул Боцан-Харченко.Посол добавил, что на сегодняшней встрече с Вучичем обсудил не только протесты оппозиции в Белграде, но и сотрудничество России и Сербии. Это показывает, что сербский лидер смотрит в будущее даже в сложившейся ситуации, отметил Боцан-Харченко.Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.Накануне поздно вечером силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 участников беспорядков.Глава государства в обращении к нации заявил, что протесты в Белграде — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917825999.html
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сербия
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в мире, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, белград (город), беспорядки в белграде
В мире, Россия, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Белград (город), Беспорядки в Белграде
У Вучича есть доказательства поддержки протестов извне, заявил посол России

Вучич сообщил послу России о доказательствах причастности Запада к беспорядкам

© Фото : страница Александра Шапича в соцсетиПоследствия беспорядков в Белграде
Последствия беспорядков в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : страница Александра Шапича в соцсети
Последствия беспорядков в Белграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идут со стороны Запада, у него неопровержимые", — рассказал дипломат после встречи с сербским лидером.

По его словам, протесты в Сербии организованы и проводятся по принципам и технологиям "майданных революций". Запад намерен привести к власти в стране оппозиционные силы, но, как отметил посол, "никакие майданные цели и схемы не пройдут" благодаря противодействию подобным акциям.
"Все недовольство и попытка раскачать власть Вучича в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям", — подчеркнул Боцан-Харченко.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
Посол добавил, что на сегодняшней встрече с Вучичем обсудил не только протесты оппозиции в Белграде, но и сотрудничество России и Сербии. Это показывает, что сербский лидер смотрит в будущее даже в сложившейся ситуации, отметил Боцан-Харченко.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках
Вчера, 01:59
Накануне поздно вечером силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 участников беспорядков.
Глава государства в обращении к нации заявил, что протесты в Белграде — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
Протестующие около здания администрации Белграда. 25 декабря 2023
И. о. мэра Белграда показал ущерб, нанесенный демонстрантами
Вчера, 03:27
 
В миреРоссияСербияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоБелград (город)Беспорядки в Белграде
 
 
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