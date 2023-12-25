https://ria.ru/20231225/serbiya-1917878388.html

Протесты в Сербии созданы искусственно, считает эксперт

Протесты в Сербии созданы искусственно, считает эксперт - РИА Новости, 25.12.2023

Протесты в Сербии созданы искусственно, считает эксперт

Развитие начавшихся протестов в Сербии зависит от того, согласится ли президент Сербии Александр Вучич на требования Запада о признании независимость Косово для РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:14

2023-12-25T11:14

2023-12-25T12:04

в мире

сербия

белград (город)

косово

александр вучич

елена гуськова

ана брнабич

российская академия наук

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Развитие начавшихся протестов в Сербии зависит от того, согласится ли президент Сербии Александр Вучич на требования Запада о признании независимость Косово для вступления в Евросоюз, заявила РИА Новости глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. "Протесты возникнут ещё обязательно, потому что у них есть определенная цель. Это движение достаточно странное, оно появилось только в мае этого года, другие оппозиционные силы пытались присоединиться к ним. Но очень быстро уходили, понимая, что тут что-то не то. Движение было создано искусственно Западом. Самая главная их цель – показать Вучичу, что есть движение, которое может очень быстро подменить систему власти в стране и сместить самого президента", - считает она. "Почему? Потому что Европа поставила Вучичу условие до конца января признать независимость Косово, изменить свою внешнюю политику. У них есть очень четкая программа, деньгами они обеспечены, народ выходит на улицы только потому, что это движение вполне организовано со стороны запада. Если Вучич согласится на все требования, то движение прекратится очень быстро. Если же он не примет эти условия, то они будут пытаться сместить его", - полагает эксперт. Вучич был предупрежден об этом "майдане", ему об этом говорили заранее, отметила Гуськова. "Он подготовился. Полицейские силы пытаются противостоять этому движению. Мне кажется, ему удастся это сделать. Но цель, поставленная движением, будет постоянно достигаться каким-то другими средствами. В результате в январе мы посмотрим, будем ли он выполнять требования Запада или нет, будет вводить санкции против России или нет", - резюмировала она. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в здание парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, и заверил, что власти защитят порядок. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. Вучич также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о беспорядках. Позднее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила за информацию о готовившихся беспорядках спецслужбы РФ.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917858626.html

сербия

белград (город)

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в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, елена гуськова, ана брнабич, российская академия наук, беспорядки в белграде