https://ria.ru/20231225/samolety-1917860925.html

Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21

Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21

Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:15

2023-12-25T10:15

2023-12-25T10:15

экономика

россия

денис мантуров

sj-100

мс-21

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893847114_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_7d50b7ee35766d1758164676722caab6.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21", - рассказал он. Мантуров также напомнил, что МС-21 до конца следующего года должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике. Как в ноябре отмечал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сертификация отечественного двигателя ПД-8 для отечественного SJ-100 должна состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20231225/samolet-1917853488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, денис мантуров, sj-100, мс-21