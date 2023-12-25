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Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 25.12.2023
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10:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/samolety-1917860925.html
Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21
Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21
Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:15
2023-12-25T10:15
экономика
россия
денис мантуров
sj-100
мс-21
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21", - рассказал он. Мантуров также напомнил, что МС-21 до конца следующего года должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике. Как в ноябре отмечал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сертификация отечественного двигателя ПД-8 для отечественного SJ-100 должна состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20231225/samolet-1917853488.html
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экономика, россия, денис мантуров, sj-100, мс-21
Экономика, Россия, Денис Мантуров, SJ-100, МС-21
Мантуров рассказал о планах по производству самолетов SJ-100 и МС-21

Мантуров: около 20 самолетов SJ-100 и 6 МС-21 планируется произвести в 2024 году

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramСамолет SJ-100
Самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Самолет SJ-100. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21", - рассказал он.
Мантуров также напомнил, что МС-21 до конца следующего года должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике. Как в ноябре отмечал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сертификация отечественного двигателя ПД-8 для отечественного SJ-100 должна состояться в 2024 году.
Самолет Ил-96-400 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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09:38
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровSJ-100МС-21
 
 
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