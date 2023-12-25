https://ria.ru/20231225/samolet-1917868486.html

Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету

Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету

РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:40

2023-12-25T10:40

2023-12-25T10:40

экономика

россия

китай

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке компонентов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Да, мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь - на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Китаем по проекту китайского дальнемагистрального самолета. При этом он подчеркнул, что сейчас РФ сконцентрирована на разработке комплектующих, которые важны для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.

https://ria.ru/20231012/manturov-1902372259.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)