https://ria.ru/20231225/samolet-1917868486.html
Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету
Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету
РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:40
2023-12-25T10:40
2023-12-25T10:40
экономика
россия
китай
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке компонентов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Да, мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь - на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Китаем по проекту китайского дальнемагистрального самолета. При этом он подчеркнул, что сейчас РФ сконцентрирована на разработке комплектующих, которые важны для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.
https://ria.ru/20231012/manturov-1902372259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Китай, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров: Россия готова сотрудничать с КНР по дальнемагистральному самолету
Мантуров: Россия готова разрабатывать компоненты для китайского самолета
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке компонентов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Да, мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь - на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Китаем по проекту китайского дальнемагистрального самолета.
При этом он подчеркнул, что сейчас РФ сконцентрирована на разработке комплектующих, которые важны для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100
и среднемагистральных МС-21
.
Мантуров заявил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году