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Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
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11:49 25.12.2023 (обновлено: 12:49 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/sammit-1917893552.html
Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ
Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после осенних событий в Нагорном Карабахе встретятся на полях неформального... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:49
2023-12-25T12:49
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
никол пашинян
снг
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ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после осенних событий в Нагорном Карабахе встретятся на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря.Ереван и Баку пока не сообщали о планах провести двустороннюю встречу политиков на полях мероприятия. О том, что армянский премьер отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург ранее сегодня сообщила пресс-служба правительства.В последний раз Пашинян и Алиев встречались 15 июля в Брюсселе, это была их пятая встреча в 2023-м.В феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли их переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. В мае Пашинян и Алиев встречались в Брюсселе и в Москве с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным соответственно. В июне в Молдавии к переговорам глав Армении и Азербайджана присоединились Шарль Мишель, а также канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.Встречи премьера Армении и президента Азербайджана в Гранаде и Брюсселе осенью этого года не состоялись, несмотря на подготовку к ним и достигнутые договоренности.Азербайджан после многомесячной блокады Карабаха 19 сентября начал военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогам Алиев заявил, что республика восстановила свою территориальную целостность. В течение нескольких дней из региона в Армению уехали более 100 тысяч жителей.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. По словам Алиева, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если позиция Еревана не изменится.
https://ria.ru/20231210/karabakh-1914939871.html
https://ria.ru/20231222/odkb-1917459546.html
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, снг
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, СНГ
Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ

Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся в рамках саммита СНГ

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после осенних событий в Нагорном Карабахе встретятся на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря.
Ереван и Баку пока не сообщали о планах провести двустороннюю встречу политиков на полях мероприятия.
Никол Пашинян
Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным
10 декабря, 16:51
О том, что армянский премьер отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург ранее сегодня сообщила пресс-служба правительства.
В последний раз Пашинян и Алиев встречались 15 июля в Брюсселе, это была их пятая встреча в 2023-м.
В феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли их переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. В мае Пашинян и Алиев встречались в Брюсселе и в Москве с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным соответственно. В июне в Молдавии к переговорам глав Армении и Азербайджана присоединились Шарль Мишель, а также канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Встречи премьера Армении и президента Азербайджана в Гранаде и Брюсселе осенью этого года не состоялись, несмотря на подготовку к ним и достигнутые договоренности.
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22 декабря, 13:42
Азербайджан после многомесячной блокады Карабаха 19 сентября начал военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогам Алиев заявил, что республика восстановила свою территориальную целостность. В течение нескольких дней из региона в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. По словам Алиева, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если позиция Еревана не изменится.
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В миреАзербайджанАрменияИльхам АлиевНикол ПашинянСНГ
 
 
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