https://ria.ru/20231225/sammit-1917893552.html

Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ

Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ - РИА Новости, 25.12.2023

Пашинян и Алиев впервые после событий в Карабахе соберутся на саммите СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после осенних событий в Нагорном Карабахе встретятся на полях неформального... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:49

2023-12-25T11:49

2023-12-25T12:49

в мире

азербайджан

армения

ильхам алиев

никол пашинян

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после осенних событий в Нагорном Карабахе встретятся на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря.Ереван и Баку пока не сообщали о планах провести двустороннюю встречу политиков на полях мероприятия. О том, что армянский премьер отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург ранее сегодня сообщила пресс-служба правительства.В последний раз Пашинян и Алиев встречались 15 июля в Брюсселе, это была их пятая встреча в 2023-м.В феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли их переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. В мае Пашинян и Алиев встречались в Брюсселе и в Москве с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным соответственно. В июне в Молдавии к переговорам глав Армении и Азербайджана присоединились Шарль Мишель, а также канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.Встречи премьера Армении и президента Азербайджана в Гранаде и Брюсселе осенью этого года не состоялись, несмотря на подготовку к ним и достигнутые договоренности.Азербайджан после многомесячной блокады Карабаха 19 сентября начал военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогам Алиев заявил, что республика восстановила свою территориальную целостность. В течение нескольких дней из региона в Армению уехали более 100 тысяч жителей.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. По словам Алиева, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если позиция Еревана не изменится.

https://ria.ru/20231210/karabakh-1914939871.html

https://ria.ru/20231222/odkb-1917459546.html

https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, снг