https://ria.ru/20231225/reyting-1917819774.html

Названы лидеры итогового рейтинга регионов России

Названы лидеры итогового рейтинга регионов России - РИА Новости, 25.12.2023

Названы лидеры итогового рейтинга регионов России

Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами агрегированного рейтинга рейтингов по итогам 2023 года, набрав наибольшее число баллов в рейтингах... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:14

2023-12-25T00:14

2023-12-25T00:14

россия

риа рейтинг

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами агрегированного рейтинга рейтингов по итогам 2023 года, набрав наибольшее число баллов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию и других, свидетельствует исследование РИА Новости. Как считали рейтинг Экспертами РИА Новости подготовлен итоговый рейтинг регионов, позволяющий дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из мест в ключевых рейтингах, выпущенных в 2023 году, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ. Рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни. Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести, учитываемых при расчете агрегированного показателя, рейтингах. Исключением стали "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", где Москва занимала пятое, а Санкт-Петербург восьмое места, и "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни" (25-е и 13-е места соответственно). Лидеры рейтинга В первую десятку итогового рейтинга также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область. Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2023 году, и находились преимущественно в числе первых 20. В то же время, как отмечают эксперты, были некоторые исключения. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край находились в середине "Рейтинга регионов по научно-технологическому развитию", занимая 41-е, 49-е и 48-е места соответственно. Ямало-Ненецкий автономный округ занимал 48-е место в "Рейтинге регионов по рынку труда". Краснодарский край и Самарская область – 22-е и 26-е места в "Рейтинге регионов РФ по материальному благополучию населения". Кроме того, восемь регионов из первой десятки агрегированного рейтинга располагались ниже 20-го места в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ", за исключением Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Аутсайдеры рейтинга Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва. Как поясняют составители рейтинга, в большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов данные регионы располагались внизу списка и занимали места преимущественно ниже 70-го. В то же время в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ" северокавказские регионы входят в число лидеров, причем не только в 2023 году.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231225/itogi-1917517698.html

https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html

https://ria.ru/20231130/reyting-1913039269.html

https://ria.ru/20231223/standart-1917693914.html

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россия, риа рейтинг, москва, санкт-петербург, общество