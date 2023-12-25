https://ria.ru/20231225/putin-1918030485.html

Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин

Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2023

Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин

Все члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:15

2023-12-25T19:15

2023-12-25T19:34

евразийский экономический союз

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Все члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге."Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания. По сути, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия", - сказал Путин.

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евразийский экономический союз, в мире, россия, владимир путин, санкт-петербург