https://ria.ru/20231225/putin-1918030485.html
Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин
Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2023
Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин
Все члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:15
2023-12-25T19:15
2023-12-25T19:34
евразийский экономический союз
в мире
россия
владимир путин
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918015133_0:225:3112:1976_1920x0_80_0_0_a3c02291e2a63761c672007d9c2507f7.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Все члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге."Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания. По сути, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918015133_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_9db2f01f1516e361e51bfaed66164ebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, в мире, россия, владимир путин, санкт-петербург
Евразийский экономический союз, В мире, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, заявил Путин
Путин: все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию