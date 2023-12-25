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Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918028525.html
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:05
2023-12-25T19:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Шойгу сообщил Путину, что российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. По его словам, освобождение этого города позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Путин отметил, что теперь российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. "Ну а по дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше", - сказал Путин.
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россия, донецкая народная республика, донецк, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки

Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки с ГШ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Шойгу сообщил Путину, что российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. По его словам, освобождение этого города позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Путин отметил, что теперь российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.
"Ну а по дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше", - сказал Путин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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