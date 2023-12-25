https://ria.ru/20231225/putin-1918028525.html

Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки

Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023

Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы после взятия Марьинки

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:05

2023-12-25T19:05

2023-12-25T19:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донецк

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Шойгу сообщил Путину, что российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. По его словам, освобождение этого города позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Путин отметил, что теперь российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. "Ну а по дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше", - сказал Путин.

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, владимир путин, сергей шойгу