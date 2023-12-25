https://ria.ru/20231225/putin-1918012867.html

Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки

Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023

Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки

Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:08

2023-12-25T18:08

2023-12-25T18:41

владимир путин

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта Марьинка."Я знаю, что в положении о прохождении воинской службы не положено "перескакивать" через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему (Александру Трошину - ред.) звания майора", - сказал Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Сам министр отметил, что Трошин воюет успешно и давно - фактически с начала специальной военной операции. Будучи уволенным, он добровольцем приехал в апреле прошлого года и настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца.

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владимир путин, сергей шойгу, россия