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Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 25.12.2023 (обновлено: 18:41 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/putin-1918012867.html
Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки
Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки
Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:08
2023-12-25T18:41
владимир путин
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта Марьинка."Я знаю, что в положении о прохождении воинской службы не положено "перескакивать" через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему (Александру Трошину - ред.) звания майора", - сказал Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Сам министр отметил, что Трошин воюет успешно и давно - фактически с начала специальной военной операции. Будучи уволенным, он добровольцем приехал в апреле прошлого года и настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца.
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владимир путин, сергей шойгу, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
Путин поручил присвоить майора командиру, участвовавшему во взятии Марьинки

Путин поручил присвоить звание майора Трошину, участвовавшему во взятии Марьинки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии населенного пункта Марьинка.
"Я знаю, что в положении о прохождении воинской службы не положено "перескакивать" через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему (Александру Трошину - ред.) звания майора", - сказал Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Сам министр отметил, что Трошин воюет успешно и давно - фактически с начала специальной военной операции. Будучи уволенным, он добровольцем приехал в апреле прошлого года и настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
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