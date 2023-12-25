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Путин провел встречу с Шойгу - РИА Новости, 25.12.2023
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17:43 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918007326.html
Путин провел встречу с Шойгу
Путин провел встречу с Шойгу - РИА Новости, 25.12.2023
Путин провел встречу с Шойгу
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:43
2023-12-25T17:43
владимир путин
сергей шойгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Перед беседой Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин".
https://ria.ru/20231225/putin-1917993389.html
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владимир путин, сергей шойгу
Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин провел встречу с Шойгу

Путин провел встречу с министром обороны РФ Шойгу в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Перед беседой Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин".
Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме
Вчера, 16:56
 
Владимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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