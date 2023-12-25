https://ria.ru/20231225/putin-1917969833.html
Путин поручил представить предложения о создании в ДНР креативного центра
Путин поручил представить предложения о создании в ДНР креативного центра - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поручил представить предложения о создании в ДНР креативного центра
Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля представить предложения о создании в Донецке креативного кластера, включающего киностудию, школу и колледж РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:04
2023-12-25T16:04
2023-12-25T16:04
владимир путин
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донецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля представить предложения о создании в Донецке креативного кластера, включающего киностудию, школу и колледж креативных индустрий, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики и Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о создании в г. Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий. Срок – 15 февраля 2024 года", - говорится в тексте поручений по итогам встречи президента с членами Общественной палаты. Кроме того, Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга при участии Общественной палаты также до 15 февраля подготовить и представить предложения по поддержке создания и функционирования музея А.А. Жданова в Мариуполе. Помимо этого президент поручил Минпросвещения вместе с Минобрнауки, Общественной палатой и Фондом гуманитарных проектов до 1 марта представить предложения о создании в Мелитополе при историческом парке "Россия – моя история" научно-образовательного центра имени Н.Я. Данилевского.
https://ria.ru/20231212/putin-1915330568.html
https://ria.ru/20231223/vybory-1917664277.html
россия
донецк
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владимир путин, россия, донецк, донецкая народная республика
Владимир Путин, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Путин поручил представить предложения о создании в ДНР креативного центра
Путин поручил представить предложения о создании в Донецке креативного кластера