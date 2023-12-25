https://ria.ru/20231225/puteshestviya-1917984300.html
Эксперты оценили спрос на туры за рубеж на Новый год у россиян
Эксперты оценили спрос на туры за рубеж на Новый год у россиян - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперты оценили спрос на туры за рубеж на Новый год у россиян
Продажи путевок на новогодние праздники среди россиян выросли на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает РСТ. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:05
2023-12-25T17:05
2023-12-25T17:05
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Продажи путевок на новогодние праздники среди россиян выросли на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает РСТ."Мы фиксируем рост продаж по популярным зарубежным направлениям — и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. Есть еще и значительное увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия", — отметил вице-президент союза, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.По его словам, средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30 процентов в зависимости от направления. Лидеры спроса у большинства туроператоров — ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка.Руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов также оценил увеличение интереса на новогодний отдых за рубежом на треть. По его данным, продажи по Таиланду, ОАЭ, Турции превзошли надежды участников рынка, во многих отелях уже сложно найти места. А вот спрос на Египет прогнозы не оправдал. "Хотя Египет в нашей сети лидирует по объемам, интерес клиентов оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены, до этого была скорректирована перевозка. Благодаря скидкам спрос активизировался, но, учитывая, что цены сейчас минимальные, он все равно ниже, чем ожидал рынок, — пояснил он. — Фактически продажи на том же уровне, что и в конце ноября, без новогоднего оживления".Горин также отметил заметный рост числа поездок в соседние страны — Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Он уточнил, что постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, оаэ, таиланд, дмитрий горин, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, ОАЭ, Таиланд, Дмитрий Горин, Новый год
Эксперты оценили спрос на туры за рубеж на Новый год у россиян
РСТ: продажи туров за рубеж на новогодние праздники выросли почти на треть
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Продажи путевок на новогодние праздники среди россиян выросли на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает РСТ.
"Мы фиксируем рост продаж по популярным зарубежным направлениям — и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. Есть еще и значительное увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия", — отметил вице-президент союза, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин
.
По его словам, средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30 процентов в зависимости от направления. Лидеры спроса у большинства туроператоров — ОАЭ
, Таиланд
, Турция
, Египет
, Шри-Ланка
.
Руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов также оценил увеличение интереса на новогодний отдых за рубежом на треть. По его данным, продажи по Таиланду, ОАЭ, Турции превзошли надежды участников рынка, во многих отелях уже сложно найти места.
А вот спрос на Египет прогнозы не оправдал. "Хотя Египет в нашей сети лидирует по объемам, интерес клиентов оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены, до этого была скорректирована перевозка. Благодаря скидкам спрос активизировался, но, учитывая, что цены сейчас минимальные, он все равно ниже, чем ожидал рынок, — пояснил он. — Фактически продажи на том же уровне, что и в конце ноября, без новогоднего оживления".
Горин также отметил заметный рост числа поездок в соседние страны — Армению
, Казахстан
, Белоруссию
, Узбекистан
, Азербайджан
. Он уточнил, что постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми у России
нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.
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