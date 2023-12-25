https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917840433.html

Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России

Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России

Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:43

2023-12-25T07:43

2023-12-25T07:43

экономика

технологии

россия

белоруссия

китай

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815319716_81:365:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc5246dd1d65191abcc2e48583f9148c.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "По радиоэлектронике и микроэлектронике мы также видим рост производства более 30%. Другие секторы, например, машиностроение, также в плюсе на 15-20% и более", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах 2023 года в российской промышленности. Вице-премьер также напомнил, что в этом году в РФ фактически заново началось формирование отрасли электронного машиностроения. Как ранее рассказывал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак, сейчас в сфере микроэлектроники ведется мировая гонка разработок: в ней, в частности, участвует РФ совместно с Белоруссией, а также Китай. Он также уточнял, что нашей стране нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Именно это и является главной задачей для российской отрасли.

https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917837667.html

россия

белоруссия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, белоруссия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)