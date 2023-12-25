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Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России - РИА Новости, 25.12.2023
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07:43 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917840433.html
Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России
Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России
Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:43
2023-12-25T07:43
экономика
технологии
россия
белоруссия
китай
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "По радиоэлектронике и микроэлектронике мы также видим рост производства более 30%. Другие секторы, например, машиностроение, также в плюсе на 15-20% и более", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах 2023 года в российской промышленности. Вице-премьер также напомнил, что в этом году в РФ фактически заново началось формирование отрасли электронного машиностроения. Как ранее рассказывал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак, сейчас в сфере микроэлектроники ведется мировая гонка разработок: в ней, в частности, участвует РФ совместно с Белоруссией, а также Китай. Он также уточнял, что нашей стране нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Именно это и является главной задачей для российской отрасли.
https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917837667.html
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экономика, технологии, россия, белоруссия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Белоруссия, Китай, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники в России

Мантуров: производство микроэлектроники в России вырастет более чем на 30%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.
«
"По радиоэлектронике и микроэлектронике мы также видим рост производства более 30%. Другие секторы, например, машиностроение, также в плюсе на 15-20% и более", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах 2023 года в российской промышленности.
Вице-премьер также напомнил, что в этом году в РФ фактически заново началось формирование отрасли электронного машиностроения.
Как ранее рассказывал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак, сейчас в сфере микроэлектроники ведется мировая гонка разработок: в ней, в частности, участвует РФ совместно с Белоруссией, а также Китай. Он также уточнял, что нашей стране нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Именно это и является главной задачей для российской отрасли.
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ЭкономикаТехнологииРоссияБелоруссияКитайДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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