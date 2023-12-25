https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917829588.html
Россия опережает Запад по производству вооружений, заявил Мантуров
Россия опережает Запад по производству вооружений, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023
Россия опережает Запад по производству вооружений, заявил Мантуров
Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, намерена поддерживать заданный высокий темп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер —... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:19
2023-12-25T03:19
2023-12-25T03:22
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, намерена поддерживать заданный высокий темп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. "Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь - министерство обороны, министерство промышленности и торговли, по сверке и подготовке этих параметров", — отметил он. "Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением", — добавил вице-премьер.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия опережает Запад по производству вооружений, заявил Мантуров
Мантуров: Россия по производству вооружений сейчас опережает страны Запада
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, намерена поддерживать заданный высокий темп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь - министерство обороны, министерство промышленности и торговли, по сверке и подготовке этих параметров", — отметил он.
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"Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением", — добавил вице-премьер.