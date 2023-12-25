Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
В раскольническую ПЦУ перешли 589 приходов канонической УПЦ с февраля 2022 года
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Аналитический ресурс "Опендатабот" сообщает, что в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ), созданную в конце 2018 года, перешло 589 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начиная с февраля прошлого года.
Как сообщает ресурс, на территории Украины продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. При этом, несмотря на требования украинского закона указать в названиях принадлежность к РПЦ, 8119 учреждений не изменили свое название. Отмечается, что в таком случае примечание к названию прибавляют принудительно.
"(С февраля 2022 года) 589 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса.
По данным "Опендатабот", больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в Киевской (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67) областях. Согласно обнародованным данным ресурса, в Днепропетровской и Харьковской областях ни один храм УПЦ не изменили принадлежность. При этом только один храм "перешел" к ПЦУ в Одесской области, по две церкви в Киеве, в Закарпатской, Сумской и Николаевской областях.
Ресурс акцентирует внимание, что с начала спецоперации РФ на территории Украины, "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре".
Больше всего религиозных учреждений УПЦ продолжают функционировать в Винницкой области - 534. В Днепропетровской области работает 527 храмов УПЦ, тройку замыкает Хмельницкая область - там открыты 506 храмов.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.