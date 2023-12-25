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В Волгограде экс-судью осудили на восемь лет по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.12.2023
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20:50 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/prigovor-1918047436.html
В Волгограде экс-судью осудили на восемь лет по делу о мошенничестве
В Волгограде экс-судью осудили на восемь лет по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.12.2023
В Волгограде экс-судью осудили на восемь лет по делу о мошенничестве
Суд в Волгограде приговорил к 8 годам колонии бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, обвиненного в превышении должностных... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:50
2023-12-25T20:50
происшествия
волгоград
волгоградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 8 годам колонии бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, обвиненного в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. "Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года, со штрафом 500 тысяч рублей", - сообщила Вальковская. Ранее СК РФ сообщал, что в 2021 году Байрак требовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Для этого он изготовил иск от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего. После этого судья потребовал от сотрудников Октябрьского суда принять иск и распределил его судье, который наложил арест на домовладение. Против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
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происшествия, волгоград, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область
В Волгограде экс-судью осудили на восемь лет по делу о мошенничестве

В Волгограде экс-судью Байрака осудили на восемь лет по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 8 годам колонии бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, обвиненного в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
"Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года, со штрафом 500 тысяч рублей", - сообщила Вальковская.
Ранее СК РФ сообщал, что в 2021 году Байрак требовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Для этого он изготовил иск от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего. После этого судья потребовал от сотрудников Октябрьского суда принять иск и распределил его судье, который наложил арест на домовладение. Против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
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