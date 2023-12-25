https://ria.ru/20231225/pisatel-1917822018.html

Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Умер писатель-фантаст Николай Ютанов - РИА Новости, 25.12.2023

Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Скончался писатель-фантаст и основатель издательства фантастической литературы Terra Fantastica Николай Ютанов, об этом сообщил его друг, старший научный... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:51

2023-12-25T00:51

2023-12-25T09:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Скончался писатель-фантаст и основатель издательства фантастической литературы Terra Fantastica Николай Ютанов, об этом сообщил его друг, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Андрей Ермолаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года", - написал Андрей Ермолаев. Он добавил, что Ютанов - выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана". "Но намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы", - написал Ермолаев. "Terra Fantastica" подготовила многие знаковые издания книг Толкина, Желязны, Хайнлайна, Стругацких, Лукьяненко и других корифеев мировой и отечественной фантастики, а также Шекспира и других классиков. "Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие "школу Ютанова". Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна", - поделился Ермолаев. Также под руководством Ютанова в Петербурге проходили такие мероприятия, как Конгресс фантастов России, конференции "Форум будущего", вручение литературных премий "Странник" и "Мечи".

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россия, общество, культура, санкт-петербург