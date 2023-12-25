Умер писатель-фантаст Николай Ютанов
Писатель и основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов умер
Писатель-фантаст Николай Ютанов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Скончался писатель-фантаст и основатель издательства фантастической литературы Terra Fantastica Николай Ютанов, об этом сообщил его друг, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Андрей Ермолаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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"Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года", - написал Андрей Ермолаев.
Он добавил, что Ютанов - выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана". "Но намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы", - написал Ермолаев.
"Terra Fantastica" подготовила многие знаковые издания книг Толкина, Желязны, Хайнлайна, Стругацких, Лукьяненко и других корифеев мировой и отечественной фантастики, а также Шекспира и других классиков.
"Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие "школу Ютанова". Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна", - поделился Ермолаев.
Также под руководством Ютанова в Петербурге проходили такие мероприятия, как Конгресс фантастов России, конференции "Форум будущего", вручение литературных премий "Странник" и "Мечи".