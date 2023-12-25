Рейтинг@Mail.ru
Умер писатель-фантаст Николай Ютанов - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:51 25.12.2023 (обновлено: 09:58 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pisatel-1917822018.html
Умер писатель-фантаст Николай Ютанов
Умер писатель-фантаст Николай Ютанов - РИА Новости, 25.12.2023
Умер писатель-фантаст Николай Ютанов
Скончался писатель-фантаст и основатель издательства фантастической литературы Terra Fantastica Николай Ютанов, об этом сообщил его друг, старший научный... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:51
2023-12-25T09:58
культура
россия
общество
культура
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917856492_1073:632:2727:1562_1920x0_80_0_0_2a75c301ca53bca6aa5490e51e2e3e76.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Скончался писатель-фантаст и основатель издательства фантастической литературы Terra Fantastica Николай Ютанов, об этом сообщил его друг, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Андрей Ермолаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года", - написал Андрей Ермолаев. Он добавил, что Ютанов - выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана". "Но намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы", - написал Ермолаев. "Terra Fantastica" подготовила многие знаковые издания книг Толкина, Желязны, Хайнлайна, Стругацких, Лукьяненко и других корифеев мировой и отечественной фантастики, а также Шекспира и других классиков. "Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие "школу Ютанова". Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна", - поделился Ермолаев. Также под руководством Ютанова в Петербурге проходили такие мероприятия, как Конгресс фантастов России, конференции "Форум будущего", вручение литературных премий "Странник" и "Мечи".
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917856492_946:544:2693:1854_1920x0_80_0_0_230a1c76da632a2aeccb0731f605efae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, культура, санкт-петербург
Культура, Россия, Общество, Культура, Санкт-Петербург
Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Писатель и основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов умер

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПисатель-фантаст Николай Ютанов
Писатель-фантаст Николай Ютанов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Писатель-фантаст Николай Ютанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Скончался писатель-фантаст и основатель издательства фантастической литературы Terra Fantastica Николай Ютанов, об этом сообщил его друг, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Андрей Ермолаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года", - написал Андрей Ермолаев.
Он добавил, что Ютанов - выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана". "Но намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы", - написал Ермолаев.
"Terra Fantastica" подготовила многие знаковые издания книг Толкина, Желязны, Хайнлайна, Стругацких, Лукьяненко и других корифеев мировой и отечественной фантастики, а также Шекспира и других классиков.
"Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие "школу Ютанова". Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна", - поделился Ермолаев.
Также под руководством Ютанова в Петербурге проходили такие мероприятия, как Конгресс фантастов России, конференции "Форум будущего", вручение литературных премий "Странник" и "Мечи".
 
КультураРоссияОбществоКультураСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала