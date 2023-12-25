В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге
Песков: у Путина и Пашиняна будет хорошая возможность пообщаться на саммите СНГ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин может пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время встреч в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных переговорах сторон.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ пройдут в Петербурге 25 и 26 декабря соответственно.
О том, что Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Северную столицу, ранее сегодня сообщила пресс-служба армянского правительства.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что отсутствие Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано с внутренними процессами в Армении, а не с желанием или нежеланием продолжать работу в ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.
В конце октября армянский премьер не поехал на межправсоветы Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Бишкек, а в середине месяца отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.
Кроме того, в конце ноября Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.