https://ria.ru/20231225/peskov-1917948100.html

В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге

В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023

В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге

Владимир Путин может пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время встреч в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:59

2023-12-25T14:59

2023-12-25T16:05

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин может пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время встреч в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных переговорах сторон.О том, что Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Северную столицу, ранее сегодня сообщила пресс-служба армянского правительства.В середине декабря Владимир Путин заявил, что отсутствие Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано с внутренними процессами в Армении, а не с желанием или нежеланием продолжать работу в ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.В конце октября армянский премьер не поехал на межправсоветы Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Бишкек, а в середине месяца отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.Кроме того, в конце ноября Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231225/sammit-1917893552.html

https://ria.ru/20231222/armeniya-1917438754.html

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911705912.html

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