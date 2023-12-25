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В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023
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14:59 25.12.2023 (обновлено: 16:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/peskov-1917948100.html
В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге
В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023
В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге
Владимир Путин может пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время встреч в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:59
2023-12-25T16:05
политика
санкт-петербург
снг
владимир путин
дмитрий песков
никол пашинян
россия
армения
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин может пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время встреч в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий&quot;, — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных переговорах сторон.О том, что Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Северную столицу, ранее сегодня сообщила пресс-служба армянского правительства.В середине декабря Владимир Путин заявил, что отсутствие Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано с внутренними процессами в Армении, а не с желанием или нежеланием продолжать работу в ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.В конце октября армянский премьер не поехал на межправсоветы Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Бишкек, а в середине месяца отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.Кроме того, в конце ноября Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231225/sammit-1917893552.html
https://ria.ru/20231222/armeniya-1917438754.html
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политика, санкт-петербург, снг, владимир путин, дмитрий песков, никол пашинян, россия, армения, евразийский экономический союз, москва, одкб
Политика, Санкт-Петербург, СНГ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Россия, Армения, Евразийский экономический союз, Москва, ОДКБ
В Кремле не исключили встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге

Песков: у Путина и Пашиняна будет хорошая возможность пообщаться на саммите СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин может пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время встреч в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных переговорах сторон.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ пройдут в Петербурге 25 и 26 декабря соответственно.

О том, что Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Северную столицу, ранее сегодня сообщила пресс-служба армянского правительства.
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В середине декабря Владимир Путин заявил, что отсутствие Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано с внутренними процессами в Армении, а не с желанием или нежеланием продолжать работу в ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.
В конце октября армянский премьер не поехал на межправсоветы Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Бишкек, а в середине месяца отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.
Кроме того, в конце ноября Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.
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Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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ПолитикаСанкт-ПетербургСНГВладимир ПутинДмитрий ПесковНикол ПашинянРоссияАрменияЕвразийский экономический союзМоскваОДКБ
 
 
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