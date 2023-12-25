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Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки - РИА Новости, 25.12.2023
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20:01 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/pashinyan-1918038479.html
Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки - РИА Новости, 25.12.2023
Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз является экономическим объединением и не должен иметь политической и... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:01
2023-12-25T20:01
в мире
армения
иран
санкт-петербург
никол пашинян
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 25 дек- РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз является экономическим объединением и не должен иметь политической и геополитической повестки. "Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, в данном контексте стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, так как это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения. "В этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 год, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", - заявил Пашинян. Он заявил также, что Армения приветствует подписание соглашения о свободной торговле с Ираном. "Подписание полноформатного соглашения поспособствует укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - заявил армянский премьер.
https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html
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в мире, армения, иран, санкт-петербург, никол пашинян, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Иран, Санкт-Петербург, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки

Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 дек- РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз является экономическим объединением и не должен иметь политической и геополитической повестки.
"Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, в данном контексте стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
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Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС
Вчера, 19:49
По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, так как это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения.
"В этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 год, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", - заявил Пашинян.
Он заявил также, что Армения приветствует подписание соглашения о свободной торговле с Ираном. "Подписание полноформатного соглашения поспособствует укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - заявил армянский премьер.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС
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В миреАрменияИранСанкт-ПетербургНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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