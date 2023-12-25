Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
ЕРЕВАН, 25 дек- РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз является экономическим объединением и не должен иметь политической и геополитической повестки.
"Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, в данном контексте стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, так как это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения.
"В этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 год, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", - заявил Пашинян.
Он заявил также, что Армения приветствует подписание соглашения о свободной торговле с Ираном. "Подписание полноформатного соглашения поспособствует укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - заявил армянский премьер.