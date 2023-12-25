https://ria.ru/20231225/pashinyan-1918038479.html

Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки

Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки - РИА Новости, 25.12.2023

Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз является экономическим объединением и не должен иметь политической и... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:01

2023-12-25T20:01

2023-12-25T20:01

в мире

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иран

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никол пашинян

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 25 дек- РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз является экономическим объединением и не должен иметь политической и геополитической повестки. "Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, в данном контексте стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, так как это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения. "В этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 год, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", - заявил Пашинян. Он заявил также, что Армения приветствует подписание соглашения о свободной торговле с Ираном. "Подписание полноформатного соглашения поспособствует укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - заявил армянский премьер.

https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

армения

иран

санкт-петербург

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в мире, армения, иран, санкт-петербург, никол пашинян, евразийский экономический союз