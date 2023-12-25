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Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
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09:39 25.12.2023 (обновлено: 10:00 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pashinyan-1917853692.html
Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе армянского правительства. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:39
2023-12-25T10:00
в мире
санкт-петербург
армения
снг
никол пашинян
бишкек
владимир путин
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе армянского правительства.&quot;Двадцать пятого декабря премьер-министр примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ&quot;, — говорится в пресс-релизе.Официальные лица Армении в последнее время игнорировали мероприятия на постсоветском пространстве. Так, в октябре Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Затем он пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября.Как заявил Владимир Путин, по его информации, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с нежеланием продолжать работу, а с внутренними процессами в Армении.В понедельник Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета подведет итоги работы ЕАЭС в уходящем году и обсудит перспективные направления интеграции. Заседание завершит российское председательство в объединении.Свое участие подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко.
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в мире, санкт-петербург, армения, снг, никол пашинян, бишкек, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб
В мире, Санкт-Петербург, Армения, СНГ, Никол Пашинян, Бишкек, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ОДКБ
Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Пашинян отправился в Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
«

"Двадцать пятого декабря премьер-министр примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ", — говорится в пресс-релизе.

Официальные лица Армении в последнее время игнорировали мероприятия на постсоветском пространстве. Так, в октябре Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Затем он пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября.
Как заявил Владимир Путин, по его информации, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с нежеланием продолжать работу, а с внутренними процессами в Армении.
В понедельник Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета подведет итоги работы ЕАЭС в уходящем году и обсудит перспективные направления интеграции. Заседание завершит российское председательство в объединении.
Свое участие подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко.
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В миреСанкт-ПетербургАрменияСНГНикол ПашинянБишкекВладимир ПутинЕвразийский экономический союзОДКБ
 
 
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